FVP-дроны ВСУ сдетонировали возле частного дома в Белгородской области]

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Два села в Валуйском городском округе Белгородской области подверглись нападению Вооруженных сил Украины (ВСУ), повреждены дома и легковые автомобили. Пострадавших нет, говорится в сообщении губернатора области Вячеслава Гладкова в его Telegram-канале.
«В селе Логачевка в результате детонации двух FPV-дронов повреждено одно частное домовладение», – заявил Гладков.
Также в Новопетровке беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил взрывчатку и повредил автомобиль.
Ранее губернатор Белгородской области прокомментировал сложную ситуацию в Шебекино, охарактеризовав ее как сложную.
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Александр Климов