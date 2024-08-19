Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сыский разошлись во мнениях относительно стратегии наступления на Курскую область. The Economist со ссылкой на источники в Генштабе сообщает, что разногласия вызваны осторожным подходом СЫрского, в то время как украинский лидер желает максимальной активизации наступления.
Главком ВСУ сосредоточен на расширении своих флангов, чтобы создать линию обороны в районе российской границы. Один из помощников Сырского рассказал: «Сырский – не дурак, он знает, что рывок вперед поставит под угрозу всю операцию».
По последним данным, от 10 000 до 20 000 украинских военнослужащих стремятся контролировать южный берег реки Сейм к северо-западу от Суджи.
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Александр Климов