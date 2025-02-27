Информационный онлайн-сервис расскажет аграриям Подмосковья о мерах поддержки

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В Московской области запущен «Календарь мер поддержки» для сельхозтоваропроизводителей. Там содержится информация о порядке получения субсидий и грантов, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«Этот интерактивный сервис позволяет узнать сроки подачи заявок, требования к получателю меры господдержки, необходимые документы для предоставления, а также объём софинансирования и всю дополнительную информацию», – пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных.По его словам, фермеры и сельхозтоваропроизводители смогут в онлайн-режиме найти информацию по всем направлениям АПК, в том числе о поддержке растениеводства, животноводства, рыбоводства, производства пищевых добавок, переработке, приобретении сельхозтехники, проведении земельных работ, а также получении грантов на развития фермерских хозяйств.
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