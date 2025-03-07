В Мытищах завершили строительство завода по производству фермерских колбас

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Строительство завода «Фермерские колбасы Подмосковья» завершили в Мытищах, предприятие, принадлежащее крестьянско-фермерскому хозяйству «Ерёмино Поле», получило разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Инвестиции в строительство завода составили свыше полумиллиарда рублей. На предприятии открывается более 100 вакансий», — отмечается в сообщении.В месяц на заводе планируется выпускать 300 тонн колбасных изделий.
На территории завода разместили также магазин и пекарню с кафе, чтобы покупатели могли на месте попробовать продукцию местного производства.
Фермерское хозяйство «Ерёмино поле» существует с 2011 года, оно производит мясные деликатесы и колбасы и зарекомендовало себя высоким качеством продукции.
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