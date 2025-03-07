В Мытищах завершили строительство завода по производству фермерских колбас

Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 7 марта, составила четыре балла по десятибалльной шкале, заторы отмечаются при проезде в сторону Москвы на двенадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.