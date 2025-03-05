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Жителям Подмосковья напомнили о правилах противопожарной безопасности на сельхозземелях

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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Весной и летом значительно возрастает риск пожаров, вызванных выжиганием сухой травы. В Подмосковье ежегодно фиксируется свыше 4 тысяч таких случаев, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В связи с этим МЧС Подмосковья заранее готовится к пожароопасному сезону, принимая меры по защите населения и территорий от природных возгораний.

По данным Минсельхозпрода Подмосковья, владельцы земель сельскохозяйственного назначения обязаны своевременно очищать свои участки от сухой растительности. Земли, граничащие с лесными массивами, должны иметь защитную полосу шириной не менее 10 метров либо противопожарный барьер, например, минерализованную полосу шириной 1,4 метра.

За несоблюдение этих требований предусмотрены штрафы согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях:

  • для физических лиц — от 5 000 до 15 000 рублей;
  • для должностных лиц — от 20 000 до 30 000 рублей;
  • для индивидуальных предпринимателей — от 40 000 до 60 000 рублей;
  • для юридических лиц— от 300 000 до 400 000 рублей.
В условиях особого противопожарного режима санкции ужесточаются: штрафы для физических лиц возрастают до 10 000–20 000 рублей, для должностных — до 30 000–60 000 рублей, для ИП — до 60 000–80 000 рублей, а для организаций — до 400 000–800 000 рублей.

Кроме того, в Министерстве напомнили, что нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности вред здоровью человека, влечёт уголовную ответственность по статье 219 УК РФ. Виновному может грозить штраф до 80 000 рублей или лишение свободы на срок до 7 лет.

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В Люберцах поймали магазинного вора, вернувшегося на место преступления
05 марта 2025, 12:10

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Мужчину, подозреваемого в краже из одного из сетевых супермаркетов в Люберцах, задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Росгвардейцы получили сигнал из одного из охраняемых магазинов о срабатывании кнопки тревожной сигнализации. Прибыв на место, они узнали, что в торговом зале охранник заметил мужчину, который несколько недель назад похитил из этого магазина товары более чем на 22 тысячи рублей. Тогда злоумышленник забрал с полок дорогой парогенератор и кофемашину, незаметно пронёс неоплаченную технику через кассы и скрылся. Но в этот раз мужчина не успел ничего похитить, так как охранник нажал тревожную кнопку», — говорится в сообщении.
Росгвардейцы задержали злоумышленника и доставили в отделение полиции. Выяснилось, что задержанный — ранее судимый 30-летний уроженец Дагестана. По факту кражи из магазина проводится проверка.

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#криминал
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В Московской области зафиксированы встречи с краснокнижной кошкой
05 марта 2025, 12:02

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

В Минэкологии Московской области продолжают поступать сообщения о встречах с рысями. Недавние наблюдения зафиксированы в Волоколамском и Дмитровском округах. Стоит отметить, что этот хищник занесён в Красную книгу Московской области и имеет первую категорию редкости — «находящийся под угрозой исчезновения».
В конце XIX — начале XX века рысь обитала в северной и восточной части Подмосковья, однако к 1990-м годам место её обитания сузилось, и хищник регулярно встречался только в районе Госкомплекса «Завидово» и Шатуры, а также иногда заходил в приграничные округа.

В начале 2000-х годов область распространения рыси немного увеличилась. Так, в прошлую зиму сотрудники Озернинского охотничьего хозяйства зафиксировали четыре особи в Рузском городском округе во время зимнего маршрутного учёта.

Численность рысей напрямую связана с популяцией зайца-беляка. В середине 1980-х годов, когда численность беляков достигла максимума, в Московской области насчитывалось от 26 до 51 рыси. Однако в дальнейшем количество зайцев сократилось, и к 1994 году численность рысей снизилась до 12 особей.

В 2000–2003 годах, на фоне роста популяции беляков, число этих хищников снова увеличилось примерно до 30.

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#подмосковье
#животные
#красная книга
#волоколамск
#дмитровский городской округ
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На ж/д станции в Балашихе провели рейд по безопасности
05 марта 2025, 11:51

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Профилактический рейд по безопасности провели на станции Железнодорожная в Балашихе представители окружной администрации совместно с волонтёрами, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В ходе акции участники рейда рассказали пассажирам об основных правилах поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры и раздали около 50 тематических брошюр», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров (добровольцев), включающий помощь в организации и проведении акций, выдачу грантов и субсидий, а также информационную, методическую и консультационную поддержку. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.

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#минтранс мо
#балашиха
#железная дорога
#безопасность
#волонтеры
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В семи округах Подмосковья отремонтировали остановочные павильоны
05 марта 2025, 11:36

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Павильоны остановок общественного транспорта, расположенные на региональных дорогах в семи округах Московской области, отремонтировали специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Работы провели, в частности, на остановочных павильонах на Большой Серпуховской улице в Подольске, на Вертлинской улице в Солнечногорске, на улице Серова в богородской деревне Боровково, на улице Ленина в рабочем посёлке Правдинский в Пушкинском округе и на Центральной улице в коломенской деревне Мостищи», — говорится в сообщении.
Кроме того, автобусные остановки отремонтировали на дорогах в серпуховской деревне Скрылья и деревне Сырьево городского округа Домодедово.

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#подмосковье
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Поселившегося в промзоне Дмитрова лося увезли в национальный парк
05 марта 2025, 11:11

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Уникальную операцию по перевозке лося из промзоны Дмитровского округа в национальный парк «Лосиный остров» организовали специалисты подмосковного Охотнадзора, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Лось-двухлетка поселился в промышленной зоне Дмитрова в июне прошлого года. Его начали прикармливать овощами и яблоками, и лось привык к людям и перестал бояться сторожевых собак. При этом лось и люди всё же представляли угрозу друг для друга, поэтому животное было решено увезти в более благоприятное для него место.

«В начале марта Управление государственного охотничьего контроля (надзора) Московской области организовало операцию по перемещению лося на территорию национального парка «Лосиный остров», так как выпускать привыкшее к людям животное в совсем дикую природу было никак нельзя», — рассказал глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.
Ветеринары усыпили лося, затем участники операции с помощью крана подняли его, погрузили в машину и перевезли на новое место обитания, где за благополучием животного будет следить специалисты.

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#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
#дмитровский городской округ
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#лосиный остров
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