Жителям Подмосковья напомнили о правилах противопожарной безопасности на сельхозземелях

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Весной и летом значительно возрастает риск пожаров, вызванных выжиганием сухой травы. В Подмосковье ежегодно фиксируется свыше 4 тысяч таких случаев, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
для физических лиц — от 5 000 до 15 000 рублей; для должностных лиц — от 20 000 до 30 000 рублей; для индивидуальных предпринимателей — от 40 000 до 60 000 рублей; для юридических лиц— от 300 000 до 400 000 рублей.
Дайана Хусинова