В России разработали новейшую систему ПВО

Фото: Минобороны РФ
Госкорпорация «Ростех» разработала новейший комплекс противовоздушной обороны (ПВО) «Панцирь-СМД-Э» с автоматическим боевым модулем без автоматических пушек. Об этом в интервью РИА Новости сообщил первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков.
Он отметил, что на форуме «Армия 2024» госкорпорация представила около 1000 экспонатов, в том числе образцы нового вооружения.
Ранее в ходе посещения штаба группировки войск «Восток» начальнику Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерию Герасимову были продемонстрированы роботы БР-2 и БРГ-3, используемые в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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«В их числе отмечу новейшую систему ПВО "Панцирь-СМД-Е". Это разработка наших "Высокоточных комплексов". От хорошо знакомого "Панциря" ее отличает новый боевой модуль без автоматических пушек. То есть это именно зенитный ракетный комплекс в чистом виде», – подчеркнул Артяков.
Ранее в ходе посещения штаба группировки войск «Восток» начальнику Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерию Герасимову были продемонстрированы роботы БР-2 и БРГ-3, используемые в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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Александр Климов