«Росэлектроника» разработала новый мобильный комплекс защиты от дронов «Леший»

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Холдинг «Росэлектроника», который входит в «Ростех», начал поставки мобильного комплекса противодействия беспилотникам «Леший» для защиты военных машин от атак вражеских дронов. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Уточняется, что система показала эффективность в рамках испытаний и на сегодняшний день уже поставляется заказчикам. Подавитель, который входит в состав комплекса, размещается на крыше автомобиля и создает помехи, обеспечивая защитный купол.
Благодаря расположению комплекса, гарантируется подавление каналов управления беспилотными летательными аппаратами, в особенности FPV-дронами. Радиус действия — не менее 250 метров с эффективной работой как в стационарном режиме, так и в процессе движения.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Директор KMZ: тяжелый морской дрон на базе «Визира» сделают ракетным
Производящее крылатые ракеты ГосМКБ «Радуга» работает 24/7
В России создали первый в мире наземный робот-камикадзе
Благодаря расположению комплекса, гарантируется подавление каналов управления беспилотными летательными аппаратами, в особенности FPV-дронами. Радиус действия — не менее 250 метров с эффективной работой как в стационарном режиме, так и в процессе движения.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Директор KMZ: тяжелый морской дрон на базе «Визира» сделают ракетным
Производящее крылатые ракеты ГосМКБ «Радуга» работает 24/7
В России создали первый в мире наземный робот-камикадзе
Екатерина Коршунова