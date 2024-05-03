В России разработают новые методы оценки доходов и расходов граждан

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Федеральная служба государственной статистики (Росстат) изменит методы оценки доходов и расходов населения России. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на портал госзакупок.
Отмечается, что Росстат собирается заказать выполнение научно-исследовательской работы на тему «Разработка рекомендаций по совершенствованию статистического и методического инструментария по проведению выборочных наблюдений домашних хозяйств в условиях неполноты основы выборки и при ограниченных возможностях сбора первичных данных (этап 2024 года)».
Стоимость контракта составит шесть миллионов рублей. Работа должна быть завершена до середины ноября этого года.
Согласно новой методике учёта расходов россиян, для дополнения собираемых данных может использоваться информация от торговых сетей и банков. В настоящее время Росстат формирует показатели расходов, ссылаясь на ежеквартальный опрос и дневниковые записи респондентов.
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Стоимость контракта составит шесть миллионов рублей. Работа должна быть завершена до середины ноября этого года.
Согласно новой методике учёта расходов россиян, для дополнения собираемых данных может использоваться информация от торговых сетей и банков. В настоящее время Росстат формирует показатели расходов, ссылаясь на ежеквартальный опрос и дневниковые записи респондентов.
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Анастасия Чинкова