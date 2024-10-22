Европарламент поддержал выдачу €35 млрд кредита Украине из активов России

Фото: iStock/sinonimas
Европарламент поддержал выдачу кредита Украине в €35 млрд евро с условием погашения из доходов от замороженных суверенных активов России. Соответствующее решение приняли на пленарной сессии во вторник в Страсбурге большинством голосов, откуда идет прямая трансляция. «За» высказались 518 депутатов из 635 голосовавших, против — 56, воздержался — 61.
Теперь эта инициатива поступит на формальное утверждение в Совет ЕС.
Ранее сообщалось, что страны G7 планируют сохранить заморозку активов России и после того, как конфликт на Украине завершится. Отмечалось, что «Большая семерка» не станет размораживать активы до тех пор, пока РФ «не заплатит за нанесенный Украине ущерб».
Читайте также:
Стало известно, что будет с активами России после завершения конфликта на Украине
В Евросоюзе согласовали выдачу кредита Украине под российские активы
США будут участвовать в предоставлении Киеву безвозмездного кредита в $50 млрд
«Ожидается, что кредит будет доступен Украине до конца 2024 года. Все транши в рамках кредита будут выплачены до конца 2025 года», — говорится в документации Европарламента.
Ранее сообщалось, что страны G7 планируют сохранить заморозку активов России и после того, как конфликт на Украине завершится. Отмечалось, что «Большая семерка» не станет размораживать активы до тех пор, пока РФ «не заплатит за нанесенный Украине ущерб».
Читайте также:
Стало известно, что будет с активами России после завершения конфликта на Украине
В Евросоюзе согласовали выдачу кредита Украине под российские активы
США будут участвовать в предоставлении Киеву безвозмездного кредита в $50 млрд
Данил Пономарев