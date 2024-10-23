В Госдуме предложили ответ на использование доходов России для помощи Украине

Необходимо прекратить подпитку западных стран деньгами из РФ, что станет ответом на использование Западом доходов от замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, передает «Лента.ру».