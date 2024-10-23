В Госдуме предложили ответ на использование доходов России для помощи Украине

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Необходимо прекратить подпитку западных стран деньгами из РФ, что станет ответом на использование Западом доходов от замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, передает «Лента.ру».
По словам парламентария, необходимо прекратить вывод капитала из РФ.
Депутат добавил, что если какое-то предприятие в России управляется через офшор и его владелец не намерен возвращать центр управления в страну, то оно должно быть конфисковано как бесхозное имущество.
Ранее сообщалось, что страны G7 планируют сохранить заморозку российских активов и после того, как спецоперация на Украине завершится. «Большая семерка» не станет размораживать активы до тех пор, пока Россия «не заплатит за нанесенный Украине ущерб».
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«Тем самым нужно прекратить крупную обналичку денег», — пояснил Делягин.
Депутат добавил, что если какое-то предприятие в России управляется через офшор и его владелец не намерен возвращать центр управления в страну, то оно должно быть конфисковано как бесхозное имущество.
Ранее сообщалось, что страны G7 планируют сохранить заморозку российских активов и после того, как спецоперация на Украине завершится. «Большая семерка» не станет размораживать активы до тех пор, пока Россия «не заплатит за нанесенный Украине ущерб».
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Екатерина Коршунова