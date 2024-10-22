Стало известно, что будет с активами России после завершения конфликта на Украине

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Страны G7 планируют сохранить заморозку активов России и после того, как конфликт на Украине завершится. Об этом пишет японская деловая газета Nikkei. Отмечается, что «Большая семерка» не станет размораживать активы до тех пор, пока РФ «не заплатит за нанесенный Украине ущерб».
По данным издания, формулировку о возмещении ущерба Украине намерены добавить в совместное заявление лидеров G7, которое собираются принять до начала ноября. В документе также хотят указать гарантию для Украины, что она получит 50 миллиардов долларов за счет российских замороженных активов.
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Данил Пономарев