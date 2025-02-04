Стало известно, чем вызван переизбыток машин у автодилеров в России

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Переизбыток машин на складах автодилеров в России вызван массовым завозом автомобилей перед повышением утильсбора в прошлом году. Об этом заявил автоэксперт и глава рабочей группы НФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. По его словам, дилеры рассчитывали, что смогут распродать все закупленные машины к февралю 2025 года.
«Переизбыток возник из-за того, что перед увеличением утилизационного сбора в прошлом году произошел массовый завоз автомобилей в Россию по старым ставкам. <…> Спрос на машины упал. И причина заключается в том, что в России резко ужесточились требования по выдаче кредитов», — отметил Шкуматов в беседе с RT.В то же время директор сети Fit Service Татьяна Овчинникова рассказала, что цены на ремонт и обслуживание авто к концу 2025 года поднимутся на 25%. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт пояснила, что стоимость услуг растет медленно, но вот цены на запчасти сильно зависят от курса рубля. Сложив оба этих фактора, она спрогнозировала повышение общей стоимости ремонта на четверть от уже имеющейся.
«По словам эксперта, предпосылок для снижения стоимости ремонта и обслуживания автомобилей в России в 2025 году пока нет. Если в стране сохранится высокая инфляция, не случится существенных сдвигов в кадровой проблеме, а также, если прогнозы по незначительному объему продаж новых авто окажутся верными, то можно ожидать увеличения стоимости обслуживания и ремонта автомобилей», — пишет издание.Читайте также:
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