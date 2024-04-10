В России смягчили ответственность за ряд экономических преступлений

Фото: пресс-служба бизнес-омбудсмена МО
Риск уголовного преследования предпринимателей в России снизили, для этого был внесён ряд изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, об этом сообщает пресс-служба аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области.
В частности, была отменена ответственность за незаконное предпринимательство, то есть ведение бизнес-деятельности без аккредитации или регистрации. Уголовное преследование будет грозить предпринимателю только в том случае, если его незарегистрированная деятельность повлечёт за собой крупный ущерб гражданам, организациям или государству.
Кроме того, изменилась сумма, которая оценивается как крупный ущерб или доход — планка поднята с 2,25 млн рублей до 3,5 млн рублей. Особо крупная сумма увеличена с 9 млн рублей до 13.5 млн рублей.
Принятые изменения имеют обратную силу, то есть повлекут за собой смягчение уже вынесенного приговора или отказ от начавшегося уголовного преследования.
Как отметил бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнёв, внесённые изменения облегчат жизнь предпринимателям и благоприятно скажутся на бизнес-климате как всей страны, так и, в частности, Подмосковья.
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Кроме того, изменилась сумма, которая оценивается как крупный ущерб или доход — планка поднята с 2,25 млн рублей до 3,5 млн рублей. Особо крупная сумма увеличена с 9 млн рублей до 13.5 млн рублей.
Принятые изменения имеют обратную силу, то есть повлекут за собой смягчение уже вынесенного приговора или отказ от начавшегося уголовного преследования.
Как отметил бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнёв, внесённые изменения облегчат жизнь предпринимателям и благоприятно скажутся на бизнес-климате как всей страны, так и, в частности, Подмосковья.
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Лев Каштанов