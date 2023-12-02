В России собираются повысить первоначальный взнос по ипотеке

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Правительство РФ собирается повысить первоначальный взнос по ипотеке. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Политик отметил, что такая мера связана с планами по дальнейшему развитию ипотечного кредитования.
По словам Хуснуллина, до 1 июня 2024 года действует семейная и льготная ипотеки, а в настоящее время принимаются решения о повышении первоначального взноса.
При этом не уточняется, насколько повысится первоначальный взнос.
Ранее сообщалось, что правительство собирается увеличить лимиты по выдаче льготной ипотеки. Такая мера связана с возросшим показателем ключевой ставки и высоким спросом на государственные программы.
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По словам Хуснуллина, до 1 июня 2024 года действует семейная и льготная ипотеки, а в настоящее время принимаются решения о повышении первоначального взноса.
Ранее сообщалось, что правительство собирается увеличить лимиты по выдаче льготной ипотеки. Такая мера связана с возросшим показателем ключевой ставки и высоким спросом на государственные программы.
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Анастасия Чинкова