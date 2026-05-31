В России сообщили о резком подорожании водки

31 мая 2026, 08:09

«Руспродсоюз»: за год водка в России подорожала почти на 15%

Средняя розничная цена водки в России к 18 мая 2026 года увеличилась на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала текущего года рост составил 12,2%. Об этом в интервью ТАСС сообщил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.