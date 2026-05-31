В России сообщили о резком подорожании водки
Средняя розничная цена водки в России к 18 мая 2026 года увеличилась на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала текущего года рост составил 12,2%. Об этом в интервью ТАСС сообщил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
По его словам, одной из основных причин подорожания стало повышение акцизов на алкогольную продукцию. Эксперт отметил, что увеличение налоговой нагрузки напрямую отражается на конечной стоимости товара для потребителей.
Кроме того, на динамику цен повлиял рост производственных издержек. В частности, подорожали сырье, электроэнергия, логистические услуги, упаковка и комплектующие, используемые при выпуске продукции.
Востриков подчеркнул, что совокупность этих факторов продолжает оказывать давление на производителей алкогольной продукции и способствует дальнейшему росту цен в розничной торговле.
Эксперты отмечают, что изменение стоимости водки отражает общую тенденцию увеличения расходов производителей в пищевой промышленности на фоне роста налоговой нагрузки и затрат на производство и транспортировку товаров.
