В России создадут бесшовное ж/д сообщение от Балтики до Индийского

Фото: Сайт Кремля
Россия планирует создание бесшовного железнодорожного сообщения от Балтийского и Баренцева морей до Персидского залива и Индийского океана. Об этом сообщил президент Владимир Путин в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля по случаю Дня железнодорожника.
Президент также подчеркнул важность развития транспортного сообщения между Азовским и Черным морями.
В июне российский лидер анонсировал, что первый групповой тур в Корейскую Народно-Демократическую Республику, одну из самых закрытых стран мира, состоится летом 2024 года.
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«Задачи действительно масштабные», – отметил Путин.
В июне российский лидер анонсировал, что первый групповой тур в Корейскую Народно-Демократическую Республику, одну из самых закрытых стран мира, состоится летом 2024 года.
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Александр Климов