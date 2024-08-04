Возвращенный по обмену Селезнев поделился эмоциями от встречи с Путиным

Фото: РИА НОвости/Михаил Воскресенский
Один из россиян, вернувшихся на родину по программе обмена, Роман Селезнев поделился своими впечатлениями от встречи с президентом Путиным в аэропорту. передают «Известия».
«Когда прилетели, Владимир Владимирович лично пожал мне руку. Я чуть в обморок не упал», — признался он, добавив, что «никогда не думал, что такой высокопоставленный чиновник может быть еще и человеком».
По словам Селезнева, он перекинулся несколькими словами с российским лидером в здании аэропорта. При этом он не уточнил, что именно сказал ему Путин.
Ранее Владимир Путин пообещал наградить россиянин, вернувшихся в результате обмена.
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Александр Климов