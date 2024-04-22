В России создали систему защиты объектов от ударов дронов

Фото: Минобороны РФ
В России разработана система защиты критически важных объектов от атак беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь разработчика системы по имени Станислав.
Система безопасности, получившая название «Пятница», будет представлена на форуме «Армия-2024», который пройдет в Подмосковье с 12 по 18 августа.
Станислав заявил, что система представляет собой программное решение, которое объединяет все в единый центр. Он добавил, что при разработке системы использовались лучшие достижения промышленности и кибербезопасности. По его словам, что «Пятница» поможет защитить крупные объекты.
20 апреля Алексей Девятилов, директор компании-разработчика «Доргеотех», сообщил, что компания проведет испытания быстровозводимых укрытий, предназначенных для защиты личного состава от минометных обстрелов в зоне специальной военной операции Украины.
Читайте также:
Ростех поставляет ВС РФ боеприпасы для «Панцирь-С» с опережением графика
«Ростех» опубликовал видео с испытаниями БМПТ «Терминатор»
«Ростех» заявил об увеличении дальности противотанковой «Хризантемы»
Станислав заявил, что система представляет собой программное решение, которое объединяет все в единый центр. Он добавил, что при разработке системы использовались лучшие достижения промышленности и кибербезопасности. По его словам, что «Пятница» поможет защитить крупные объекты.
20 апреля Алексей Девятилов, директор компании-разработчика «Доргеотех», сообщил, что компания проведет испытания быстровозводимых укрытий, предназначенных для защиты личного состава от минометных обстрелов в зоне специальной военной операции Украины.
Читайте также:
Ростех поставляет ВС РФ боеприпасы для «Панцирь-С» с опережением графика
«Ростех» опубликовал видео с испытаниями БМПТ «Терминатор»
«Ростех» заявил об увеличении дальности противотанковой «Хризантемы»
Александр Климов