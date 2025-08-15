В России стали покупать меньше водки
За семь месяцев этого года в России снизились продажи ряда спиртных напитков. Об этом сообщили специалисты Росалкогольтабакконтроля (РАТК), передает ТАСС.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, продажи водки снизились на 4,2%, достигнув 41,36 млн декалитров. Реализация коньяка также показала отрицательную динамику, упав на 9,8%, до 7,12 млн декалитров. Однако продажи ликероводочных изделий выросли на 15,3%.
Общий объём продаж алкогольных напитков крепостью более 9% сократился на 1,3%, составив 66,78 млн декалитров. Реализация слабоалкогольной продукции упала на 89%, что является значительным снижением. Продажи виноградных вин уменьшились на 1,5%, а игристых — на 3%.
В целом, продажи алкогольной продукции (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за семь месяцев снизились на 12,1%.
