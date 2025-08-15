В России стали покупать меньше водки

15 августа 2025, 10:48

РАТК: Продажи водки в России упали на 4,2 %, а коньяка — почти на 10 %

Фото: iStock/bhofack2

За семь месяцев этого года в России снизились продажи ряда спиртных напитков. Об этом сообщили специалисты Росалкогольтабакконтроля (РАТК), передает ТАСС.