В Геленджике остановили «чача-мобиль» после массового отравления

07 августа 2025, 14:43

Baza: после отравления пяти человек в Геленджике остановили чача-мобиль

Фото: iStock/blinow61

В Геленджике остановили автомобиль, перевозивший чачу, после отравления пяти человек. Об этом пишет Telegram-канал Baza.