В Геленджике остановили «чача-мобиль» после массового отравления
В Геленджике остановили автомобиль, перевозивший чачу, после отравления пяти человек. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что машина была полностью набита бутылками самодельной чачи. Сотрудники правоохранительных органов выявили факт незаконной реализации вина, чачи и конька. Алкогольные напитки продавал 55-летний уроженец Республики Абхазия.
Полицейские изъяли 161 единицу алкогольной продукции и направили её на экспертизу. По итогам исследования будет принято процессуальное решение.
Напомним, несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Краснодарском крае.
