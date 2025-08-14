«Там же спирт»: Раскрыты подробности об отравившихся незамерзайкой троих россиянах
В Ленинградской области произошло печальное происшествие: трое мужчин скончались, выпив жидкость красного цвета, которая оказалась токсичным незамерзающим составом. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональное следственное управление СК РФ.
13 августа компания из четырёх человек приобрела бутылку с красной жидкостью, ошибочно приняв её за алкогольный напиток. После употребления у всех возникло острое отравление, трое мужчин погибли, а одна женщина была госпитализирована с тяжелым отравлением.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Продажа опасных товаров, повлекшая смерть двух и более лиц»). Следователи считают, что неизвестные производители выпустили в продажу незамерзайку, маркированную ненадлежащим образом, что и привело к трагедии.
Расследование направлено на выявление цепочки поставок и виновных в распространении смертельно опасной жидкости. Однако точное место покупки ещё не установлено.
Читайте также: