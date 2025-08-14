«Там же спирт»: Раскрыты подробности об отравившихся незамерзайкой троих россиянах

14 августа 2025, 14:14

Трагический инцидент в Сосновом Бору: трое погибли после употребления бытовой жидкости

Фото: Istock/victorass88

В Ленинградской области произошло печальное происшествие: трое мужчин скончались, выпив жидкость красного цвета, которая оказалась токсичным незамерзающим составом. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональное следственное управление СК РФ.