Юрист Трампа вспомнил, как пил водку с Лукашенко

21 июля 2025, 19:30

Politico: юрист Трампа рассказал о неформальной встрече и тостах с Лукашенко

Александр Лукашенко (Фото: www.kremlin.ru)

Юрист президента США Дональда Трампа и заместитель спецпосланника Кита Келлога Джон Коул рассказал, как пил водку вместе с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом пишет Politico.





По словам Коула, он прилетел в Минск в конце июня текущего года в составе американской делегации. Согласно информации издания, обед с белорусским президентом способствовал заключению сделки Белоруссии и США об освобождении 14 заключенных.



Соответствующий эпизод демонстрирует изменение подхода Трампа к внешней политике во время второго срока на посту президента страны.





«Я выпил две рюмки, меня не вырвало, но и [пить] третью не стал», — отметил Коул.