Юрист Трампа вспомнил, как пил водку с Лукашенко
Politico: юрист Трампа рассказал о неформальной встрече и тостах с Лукашенко
Юрист президента США Дональда Трампа и заместитель спецпосланника Кита Келлога Джон Коул рассказал, как пил водку вместе с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом пишет Politico.
По словам Коула, он прилетел в Минск в конце июня текущего года в составе американской делегации. Согласно информации издания, обед с белорусским президентом способствовал заключению сделки Белоруссии и США об освобождении 14 заключенных.
Соответствующий эпизод демонстрирует изменение подхода Трампа к внешней политике во время второго срока на посту президента страны.
«Я выпил две рюмки, меня не вырвало, но и [пить] третью не стал», — отметил Коул.
Уточняется, что глава Соединенных Штатов привлек своих близких друзей и союзников в качестве посланников для реализации своих планов за рубежом.