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В Подмосковье внесли изменения в условия льготных программ ипотеки

25 декабря 2023, 12:10
Фото: istockphoto /Diy1

Фото: istockphoto /Diy1

В Московской области начали действовать у новые правила льготных ипотечных программ. Об этом сообщила пресс-служба министерства
Новые изменения начали работать с 23 декабря 2023 года.

Был изменен первоначальный взнос по льготной ипотеке на новостройки под 8%. Его увеличили до 30 процентов.


«Теперь максимальный лимит по такой ипотеке теперь составляет 6 млн рублей — во всех регионах. Ранее для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области он составлял 12 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что сохраняется правило оформления одной льготной ипотеки на одного человека.Также новое условие не обнуляет текущее ограничение одного кредита в рамках программ господдержка 2020 (оформленного с 01.01.2023), ипотека для ИТ, дальневосточная и арктическая ипотека, сельская ипотека, ипотека по госсертификату.

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Академик Ямбург призвал улучшить ЕГЭ для некоторых детей
Академик Ямбург оценил слова главы Рособрнадзора о качестве ЕГЭ
25 декабря 2023, 12:25

Фото: IStock/Ritthichai

Единый государственный экзамен стал объективным, больше нет утечек, а также замечаний от экспертов. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, комментируя призывы отменить ЕГЭ.
Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямбург в беседе с «Радио 1» также подчеркнул, что о качестве экзамена и подготовки учеников волнуются в основном родители и бабушки. В остальном система показывает себя хорошо.
«Из ЕГЭ убрали угадайку, где нужно из трёх вариантов выбрать один ответ, там появилось сочинение для письменной речи, появилось говорение не только в английском языке, и, видимо, это говорение будет в будущем и по литературе. Надо усовершенствовать ЕГЭ, там много еще проблем, но в целом оно работает нормально», — отметил собеседник.
Ямбург подчеркнул, что для усовершенствования экзамена нужно создать индивидуальные условия для некоторых детей.
«Есть дети с дислексией, у которых так устроен мозг, что они делают 30-40 ошибок, и, если после тщательной работы учителя они делают 20 ошибок – это огромная победа. Из таких детей получаются замечательные художники, журналисты, скульпторы. На Западе используются специальные ручки для таких детей, их я бы советовал закупать, а ЕГЭ – усовершенствовать», заключил учитель.
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#школа
#дети
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В Московской области открыли уже 25 больших катков с искусственным льдом
25 декабря 2023, 12:03

Фото: пресс-служба Минблаго МО

В парках и на общественных территориях Подмосковья открыли уже 25 катков с искусственным льдом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Всего в регионе в этом году будет работать более 180 катков. В их числе – 30 больших катков с искусственным покрытием, где при необходимости можно взять на прокат спортивный инвентарь и воспользоваться тёплыми раздевалками», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.
На прошедшей неделе начали работу пять крупных катков с искусственным льдом – в Истре на Площади Дружбы, Пушкинском Центральном парке, Городском парке Ивантеевки, парке «Скитские пруды» Сергиева Посада и в Пестовском парке в Балашихе.

29 декабря запланировано открытие катков в парке им. Ларисы Лазутиной в Одинцове, на Советской площади в Коломне, в Центральном парке Наро-Фоминска и Богородском Центральном парке.

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Поставить близких на первый план: гороскоп для всех с 25 по 31 декабря
25 декабря 2023, 12:03

Фото: IStock/leonovo

27 декабря состоится Полнолуние в Раке. Важно быть отзывчивыми и прислушаться к интуиции. На этой неделе надо уделить внимание семье. На первый план желательно поставить близких людей и семейные ценности. Благоприятно создавать уют дома. Об этом «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
Особые рекомендации для каждого знака зодиака:
Овну захочется взяться за масштабный проект. Он почувствует, как его уважение и авторитет возрастают.

У Тельца пробудятся романтические чувства, он будет производить своим обаянием неизгладимое впечатление.

Близнецов ждут знакомства с влиятельными и интересными людьми. Хорошее время для публичных выступлений и учёбы.

Рак испытает потребность оказать помощь близким людям. Он будет добрым от души.

Льву надо совершать красивые поступки и демонстрировать свои лучшие качества.

Деве нужно назначать только нужные и важные встречи, а пустые разговоры лучше исключить.
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Астролог Ракунова рассказала, на что указывают фазы Луны в день рождения
Весам не нужно лениться. Им важно проявить трудолюбие и работоспособность. Успех ждёт в любовной сфере.

Скорпион многое успеет сделать, его инициативу поддержат. Он сможет одержать важную для него победу.

У Стрельца откроются новые перспективы. Ему надо ответственно ко всему подходить и правильно распределить своё время и приоритеты.

Козерогу могут предложить повышение на работе. Он внимательно отнесётся к новому предложению и заключит выгодное соглашение.

Водолею важно побыть меценатом и поучаствовать в благотворительности. Общечеловеческие ценности и гуманизм найдёт отклик в его душе.

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Зампред подмосковного правительства Гержик принял участие в акции «Ёлка желаний»
25 декабря 2023, 11:41

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Зампред правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик стал участником благотворительной акции «Ёлка желаний». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Новогодняя ёлка – место, где осуществляются мечты наших детей. Сегодня мне выпала возможность исполнить желание 13-летнего Сергея из Донбасса, который мечтает о ноутбуке. Мы обязательно сделаем ему такой подарок», – пообещал Гержик.
Акция проводится в России с 2018 года. Каждый может стать добрым волшебником и подарить радость детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Загадать желание могут дети в возрасте от 3 до 17 лет с ОВЗ и инвалидностью, с состоянием здоровья, угрожающим жизни, сироты и оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума.

Такие же правила – для детей из семей военнослужащих и мобилизованных, принимающих или принимавших участие в спецоперации, проживающих и зарегистрированных на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В этом году свои мечты загадывали и ребята из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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#московская область
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В Подмосковье создали сервис для строительства индивидуального жилья
25 декабря 2023, 11:22

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Жителям Подмосковья предложили удобный сервис для строительства индивидуального жилья. Маркетплейс для ИЖС – совместный проект Министерства жилищной политики Московской области и ДОМ.РФ, сообщили в пресс-службе министерства.
«Теперь каждый желающий построить частный дом может получить персональные рекомендации на единой интегрированной площадке регионального портала госуслуг и ДОМ.РФ «Строим дом». Для этого нужно зайти на сервис по ссылке. Далее необходимо выбрать в качестве региона Московскую область, а затем заполнить анкету», – говорится в сообщении.
После этого житель Подмосковья получит персональный план действий от проверки земли на обременение до разрешения на ввод в эксплуатацию и регистрации права на дом.

В 2024 году министерство планирует запустить такой же сервис на региональном портале госуслуг и коллабарацию с «Дом Клик».

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Россиян приглашают принять участие в опросах в рамках проекта «Классная страна»
25 декабря 2023, 11:22

Фото: iStock/Thapana Onphalai

Россиян приглашают принять участие в опросах Всероссийской программы «Классная страна», направленных на профориентацию и гражданско-патриотическое воспитание детей и молодёжи через образовательные программы путешествий в российских субъектах.
Отмечается, что в рамках программы проведение опросов состоится с 12 декабря текущего года по 22 января 2024 года. Опросы будут проводиться в онлайн-формате и направлены на две целевые аудитории.

Опрос для детей и молодежи от четырнадцати до восемнадцати лет под названием «Живу в классной стране!» можно пройти по ссылке https://leader-id.ru/events/475587. Все желающие, кому больше восемнадцати лет, могут принять участие в опросе «Я – житель своей страны!» также по ссылке https://leader-id.ru/events/475570

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Раскрыт заработок авторов в соцсети «ВКонтакте» за 2023 год
Авторы в соцсети «ВКонтакте» заработали 5,5 млрд рублей за 2023 год
25 декабря 2023, 11:02

Фото: iStock/Anastasia_Prish

Авторы контента в соцсети «ВКонтакте» за 2023 год заработали 5,5 млрд рублей, что на 37% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.
Сообщается, что на 56% возросло количество пользователей, напрямую отправляющих пожертвования авторам. Инструментом финансовой поддержки соцсети является VK Donut, на данный момент он используется сообществами в несколько раз больше чем год назад.

За 12 месяцев данный инструмент помог создателям контента в общей сумме заработать 780 миллионов рублей. Что касается просмотров видеороликов, то их число увеличилось на 25%.

Ранее сообщалось, что российский дизайнер Артемий Лебедев назначен директором по дизайну социальной сети «ВКонтакте».

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Подмосковные медработники получат в 2024 году 160 свидетельств на социальную ипотеку
25 декабря 2023, 10:40

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подмосковным медработникам в следующем году планируют выдать 160 свидетельств на социальную ипотеку. Об этом сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
Приём заявок начнется в январе. Принять участие в программе могут врачи, а также средний медперсонал – фельдшеры, медсёстры, рентгенлаборанты и акушеры. С полным перечнем специальностей можно ознакомиться по ссылке.
«Программа «Социальная ипотека» действует в Подмосковье с 2016 года. Он позволяет медицинским специалистам решить жилищный вопрос. За это время мы выдали уже более 1,8 тыс свидетельств на приобретение квартир, а в будущем году планируем предоставить еще 160», – рассказала Стригункова.
Как напомнили в подмосковном Минздраве, участники программы получают от Московской области 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга. Получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту.

В Подмосковье реализуются и другие меры соцподдержки медработников. Это, например, компенсация аренды жилья, предоставление земельного участка под строительство дома, программы «Земский доктор», «Приведи друга» и другие. Подробную информацию можно найти на сайте.

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#подмосковье
#московская область
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Подмосковье вошло в тройку лидеров рейтинга регионов по итогам года
25 декабря 2023, 10:26

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область вошла в топ-3 агрегированного рейтинга регионов по итогам 2023 года, заняв третье место. Список по заказу агентства РИА Новости подготовили специалисты РИА Рейтинг. Первые две строки заняли Москва и Санкт-Петербург.
Эти три региона набрали наибольшее число баллов в рейтингах, характеризующих основные сферы социального и экономического развития регионов. Это качество жизни, социально-экономическое положение, материальное благополучие, научно-технологическое развитие, а также приверженность населения здоровому образу жизни и многое другое.

Рейтинг рассчитан путём агрегирования баллов Субъектов Федерации в этих рейтингах. Москва и Санкт-Петербург собрали агрегированные рейтинговые баллы выше 80 при возможном диапазоне значений от 1 до 100 – 84,626 и 82,567 соответственно. У Подмосковья – 74,302 балла.

В первую десятку итогового рейтинга также вошли Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Нижегородская и Свердловская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский край и Самарская область.

Эти регионы входили в число лидеров в большинстве ключевых рейтингов, выпущенных РИА Новости в уходящем году, и находились в основном в числе первых 20.

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