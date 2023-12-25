В Подмосковье внесли изменения в условия льготных программ ипотеки

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В Московской области начали действовать у новые правила льготных ипотечных программ. Об этом сообщила пресс-служба министерства
Новые изменения начали работать с 23 декабря 2023 года.
Был изменен первоначальный взнос по льготной ипотеке на новостройки под 8%. Его увеличили до 30 процентов.
Стоит отметить, что сохраняется правило оформления одной льготной ипотеки на одного человека.Также новое условие не обнуляет текущее ограничение одного кредита в рамках программ господдержка 2020 (оформленного с 01.01.2023), ипотека для ИТ, дальневосточная и арктическая ипотека, сельская ипотека, ипотека по госсертификату.
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Был изменен первоначальный взнос по льготной ипотеке на новостройки под 8%. Его увеличили до 30 процентов.
«Теперь максимальный лимит по такой ипотеке теперь составляет 6 млн рублей — во всех регионах. Ранее для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области он составлял 12 млн рублей», — отметили в ведомстве.
Стоит отметить, что сохраняется правило оформления одной льготной ипотеки на одного человека.Также новое условие не обнуляет текущее ограничение одного кредита в рамках программ господдержка 2020 (оформленного с 01.01.2023), ипотека для ИТ, дальневосточная и арктическая ипотека, сельская ипотека, ипотека по госсертификату.
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Мира Полтева