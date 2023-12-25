В Подмосковье создали сервис для строительства индивидуального жилья

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Жителям Подмосковья предложили удобный сервис для строительства индивидуального жилья. Маркетплейс для ИЖС – совместный проект Министерства жилищной политики Московской области и ДОМ.РФ, сообщили в пресс-службе министерства.
«Теперь каждый желающий построить частный дом может получить персональные рекомендации на единой интегрированной площадке регионального портала госуслуг и ДОМ.РФ «Строим дом». Для этого нужно зайти на сервис по ссылке. Далее необходимо выбрать в качестве региона Московскую область, а затем заполнить анкету», – говорится в сообщении.После этого житель Подмосковья получит персональный план действий от проверки земли на обременение до разрешения на ввод в эксплуатацию и регистрации права на дом.
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Лора Луганская