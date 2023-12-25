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В Подмосковье создали сервис для строительства индивидуального жилья

25 декабря 2023, 11:22
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Жителям Подмосковья предложили удобный сервис для строительства индивидуального жилья. Маркетплейс для ИЖС – совместный проект Министерства жилищной политики Московской области и ДОМ.РФ, сообщили в пресс-службе министерства.
«Теперь каждый желающий построить частный дом может получить персональные рекомендации на единой интегрированной площадке регионального портала госуслуг и ДОМ.РФ «Строим дом». Для этого нужно зайти на сервис по ссылке. Далее необходимо выбрать в качестве региона Московскую область, а затем заполнить анкету», – говорится в сообщении.
После этого житель Подмосковья получит персональный план действий от проверки земли на обременение до разрешения на ввод в эксплуатацию и регистрации права на дом.


В 2024 году министерство планирует запустить такой же сервис на региональном портале госуслуг и коллабарацию с «Дом Клик».

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В Московской области открыли уже 25 больших катков с искусственным льдом
25 декабря 2023, 12:03

Фото: пресс-служба Минблаго МО

В парках и на общественных территориях Подмосковья открыли уже 25 катков с искусственным льдом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Всего в регионе в этом году будет работать более 180 катков. В их числе – 30 больших катков с искусственным покрытием, где при необходимости можно взять на прокат спортивный инвентарь и воспользоваться тёплыми раздевалками», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.
На прошедшей неделе начали работу пять крупных катков с искусственным льдом – в Истре на Площади Дружбы, Пушкинском Центральном парке, Городском парке Ивантеевки, парке «Скитские пруды» Сергиева Посада и в Пестовском парке в Балашихе.

29 декабря запланировано открытие катков в парке им. Ларисы Лазутиной в Одинцове, на Советской площади в Коломне, в Центральном парке Наро-Фоминска и Богородском Центральном парке.

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Поставить близких на первый план: гороскоп для всех с 25 по 31 декабря
25 декабря 2023, 12:03

Фото: IStock/leonovo

27 декабря состоится Полнолуние в Раке. Важно быть отзывчивыми и прислушаться к интуиции. На этой неделе надо уделить внимание семье. На первый план желательно поставить близких людей и семейные ценности. Благоприятно создавать уют дома. Об этом «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
Особые рекомендации для каждого знака зодиака:
Овну захочется взяться за масштабный проект. Он почувствует, как его уважение и авторитет возрастают.

У Тельца пробудятся романтические чувства, он будет производить своим обаянием неизгладимое впечатление.

Близнецов ждут знакомства с влиятельными и интересными людьми. Хорошее время для публичных выступлений и учёбы.

Рак испытает потребность оказать помощь близким людям. Он будет добрым от души.

Льву надо совершать красивые поступки и демонстрировать свои лучшие качества.

Деве нужно назначать только нужные и важные встречи, а пустые разговоры лучше исключить.
Астролог Ракунова рассказала, на что указывают фазы Луны в день рождения
Астролог Ракунова рассказала, на что указывают фазы Луны в день рождения
Весам не нужно лениться. Им важно проявить трудолюбие и работоспособность. Успех ждёт в любовной сфере.

Скорпион многое успеет сделать, его инициативу поддержат. Он сможет одержать важную для него победу.

У Стрельца откроются новые перспективы. Ему надо ответственно ко всему подходить и правильно распределить своё время и приоритеты.

Козерогу могут предложить повышение на работе. Он внимательно отнесётся к новому предложению и заключит выгодное соглашение.

Водолею важно побыть меценатом и поучаствовать в благотворительности. Общечеловеческие ценности и гуманизм найдёт отклик в его душе.

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Зампред подмосковного правительства Гержик принял участие в акции «Ёлка желаний»
25 декабря 2023, 11:41

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Зампред правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик стал участником благотворительной акции «Ёлка желаний». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Новогодняя ёлка – место, где осуществляются мечты наших детей. Сегодня мне выпала возможность исполнить желание 13-летнего Сергея из Донбасса, который мечтает о ноутбуке. Мы обязательно сделаем ему такой подарок», – пообещал Гержик.
Акция проводится в России с 2018 года. Каждый может стать добрым волшебником и подарить радость детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Загадать желание могут дети в возрасте от 3 до 17 лет с ОВЗ и инвалидностью, с состоянием здоровья, угрожающим жизни, сироты и оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума.

Такие же правила – для детей из семей военнослужащих и мобилизованных, принимающих или принимавших участие в спецоперации, проживающих и зарегистрированных на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В этом году свои мечты загадывали и ребята из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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#подмосковье
#московская область
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Россиян приглашают принять участие в опросах в рамках проекта «Классная страна»
25 декабря 2023, 11:22

Фото: iStock/Thapana Onphalai

Россиян приглашают принять участие в опросах Всероссийской программы «Классная страна», направленных на профориентацию и гражданско-патриотическое воспитание детей и молодёжи через образовательные программы путешествий в российских субъектах.
Отмечается, что в рамках программы проведение опросов состоится с 12 декабря текущего года по 22 января 2024 года. Опросы будут проводиться в онлайн-формате и направлены на две целевые аудитории.

Опрос для детей и молодежи от четырнадцати до восемнадцати лет под названием «Живу в классной стране!» можно пройти по ссылке https://leader-id.ru/events/475587. Все желающие, кому больше восемнадцати лет, могут принять участие в опросе «Я – житель своей страны!» также по ссылке https://leader-id.ru/events/475570

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Раскрыт заработок авторов в соцсети «ВКонтакте» за 2023 год
Авторы в соцсети «ВКонтакте» заработали 5,5 млрд рублей за 2023 год
25 декабря 2023, 11:02

Фото: iStock/Anastasia_Prish

Авторы контента в соцсети «ВКонтакте» за 2023 год заработали 5,5 млрд рублей, что на 37% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.
Сообщается, что на 56% возросло количество пользователей, напрямую отправляющих пожертвования авторам. Инструментом финансовой поддержки соцсети является VK Donut, на данный момент он используется сообществами в несколько раз больше чем год назад.

За 12 месяцев данный инструмент помог создателям контента в общей сумме заработать 780 миллионов рублей. Что касается просмотров видеороликов, то их число увеличилось на 25%.

Ранее сообщалось, что российский дизайнер Артемий Лебедев назначен директором по дизайну социальной сети «ВКонтакте».

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Подмосковные медработники получат в 2024 году 160 свидетельств на социальную ипотеку
25 декабря 2023, 10:40

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подмосковным медработникам в следующем году планируют выдать 160 свидетельств на социальную ипотеку. Об этом сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
Приём заявок начнется в январе. Принять участие в программе могут врачи, а также средний медперсонал – фельдшеры, медсёстры, рентгенлаборанты и акушеры. С полным перечнем специальностей можно ознакомиться по ссылке.
«Программа «Социальная ипотека» действует в Подмосковье с 2016 года. Он позволяет медицинским специалистам решить жилищный вопрос. За это время мы выдали уже более 1,8 тыс свидетельств на приобретение квартир, а в будущем году планируем предоставить еще 160», – рассказала Стригункова.
Как напомнили в подмосковном Минздраве, участники программы получают от Московской области 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга. Получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту.

В Подмосковье реализуются и другие меры соцподдержки медработников. Это, например, компенсация аренды жилья, предоставление земельного участка под строительство дома, программы «Земский доктор», «Приведи друга» и другие. Подробную информацию можно найти на сайте.

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#медработники
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#подмосковье
#московская область
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Подмосковье вошло в тройку лидеров рейтинга регионов по итогам года
25 декабря 2023, 10:26

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область вошла в топ-3 агрегированного рейтинга регионов по итогам 2023 года, заняв третье место. Список по заказу агентства РИА Новости подготовили специалисты РИА Рейтинг. Первые две строки заняли Москва и Санкт-Петербург.
Эти три региона набрали наибольшее число баллов в рейтингах, характеризующих основные сферы социального и экономического развития регионов. Это качество жизни, социально-экономическое положение, материальное благополучие, научно-технологическое развитие, а также приверженность населения здоровому образу жизни и многое другое.

Рейтинг рассчитан путём агрегирования баллов Субъектов Федерации в этих рейтингах. Москва и Санкт-Петербург собрали агрегированные рейтинговые баллы выше 80 при возможном диапазоне значений от 1 до 100 – 84,626 и 82,567 соответственно. У Подмосковья – 74,302 балла.

В первую десятку итогового рейтинга также вошли Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Нижегородская и Свердловская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский край и Самарская область.

Эти регионы входили в число лидеров в большинстве ключевых рейтингов, выпущенных РИА Новости в уходящем году, и находились в основном в числе первых 20.

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#московская область
#подмосковье
#экономика
#зож
#развитие
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Дольщики получат ключи от квартир в ЖК «Юбилейный» в Реутове
25 декабря 2023, 10:20

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В рамках восстановления прав обманутых подмосковных дольщиков ввели в эксплуатацию ЖК «Юбилейный» в Реутове. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Жилой комплекс «Юбилейный» был введен в эксплуатацию после передачи прав на комплекс Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

Строительство ЖК начали еще в 2017 году и планировалось завершить все работы к 2021 году, но застройщик не смогу выполнить план вовремя и дольщики остались без квартир.

Стоит отметить, что ключи от долгожданных квартир смогут получить и отпраздновать новоселье 479 семей обманутых дольщиков.

Кроме этого, восстановление прав обманутых дольщиков являлась приоритетной задачей для правительства Подмосковья на 2023 год. На сегодняшний день данная задача текущего года почти полностью выполнена.

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Психолог рассказала о минусах секса втроем
Daily Mirror: Психолог Годдард-Кроули предупредила о минусах секса втроем
25 декабря 2023, 09:03

Фото: istock / JackF

Психолог Луиза Годдард-Кроули в беседе с Daily Mirror рассказала о последствиях секса втроем.
В первую очередь, главной из проблем она назвала недопонимание между участниками и обиды, которые из-за этого возникают. Эксперт обратила внимание, что трудности в общении постоянно возникают и между двумя партнерами, а если их становится больше, то и возникают новые недопонимания. Годдард-Кроули предупредила, что после секса втроем большинство сталкивается с внезапными приступами ревности, неуверенности в себе и разочарования.

Также психолог отметила, что минусом такой связи является неодобрение общества и несоответствие общепринятым нормам и ценностям. Как считает Луиза, это может оказывать эмоциональное давление на участников, даже если они привыкли бросать вызов устоявшимся мнениям.

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#отношения
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