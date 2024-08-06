В России стартовал проект «Бизнес.Наставник» для молодёжи

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Проект «Бизнес.Наставник», нацеленный на создание и развитие сообщества молодых предпринимателей, стартовал в России, его реализует Росмолодёжь совместно с общероссийским Центр содействия молодым специалистам, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам молодёжи.
«Мероприятия в рамках проекта «Бизнес.Наставник» трека «Росмолодёжь.Бизнес» будут проводиться с 5 августа по 1 декабря 2024 года в гибридном формате — дистанционно с очными мероприятиями», — говорится в сообщении.Участники проекта делятся на две категории: «Наставник» и «Наставляемый». Наставником может стать участник от 18 до 35 лет, нацеленный на передачу своих знаний и опыта начинающим предпринимателям. Наставляемый — это участник от 14 до 35 лет с запросом на менторское сопровождение.
Всего в проекте примут участие около 900 опытных и начинающих молодых бизнесменов.
Подробная информация о проекте размещена по ссылке.
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