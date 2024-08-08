Молодых предпринимателей Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс

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Открыта регистрация на конкурс «Молодой предприниматель России», принять в нём участие могут все граждане России в возрасте до 35 лет, включая жителей Московской области, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам молодёжи.
«Цель конкурса — выявление и тиражирование 180 успешных бизнес-практик молодых предпринимателей, в том числе 60 бизнес-идей, а также популяризация предпринимательства», — говорится в сообщении.Конкурс будет проводиться в трёх лигах: «Молодёжь с идеями» — для тех, у кого нет опыта ведения бизнеса, но есть идея, «Начинающий предприниматель» — для молодых людей с опытом ведения бизнеса до трёх лет и лига «Продвинутый предприниматель» — для участников с бизнес-опытом от трёх до пяти лет». В каждой из лиг предусмотрено 11 номинаций, включая такие, как «Инновационный бизнес», «Агробизнес», «Экологическое предпринимательство» и пр.
Регистрация на участие в конкурсе открыта до 8 сентября. Узнать подробную информацию, а также зарегистрироваться можно на сайте «Росмолодёжь.Бизнес».
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