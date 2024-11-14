В России цены на красную икру взлетят перед праздниками

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В России наблюдается рост цен на красную икру в преддверии новогодних праздников. С сентября цена увеличилась примерно на 15% по сравнению с прошлым годом.
По данным экономиста и доцента кафедры экономической теории университета Синергия Татьяны Суворовой, которыми она поделилась с «Прайм», килограмм икры в магазинах сейчас стоит около 10 тысяч рублей, тогда как в прошлом году стоимость варьировалась от 6000 до 7500 рублей.
Причины подорожания связаны с инфляцией, увеличением затрат на производство, удорожанием упаковки и резким снижением улова в этом году.
Суворова прогнозирует, что к декабрю стоимость красной икры может вырасти еще на 13-15%, и цена за килограмм приблизится к 13 тысячам рублей. Однако более значительных скачков не ожидается, поскольку иначе существенно бы просели продажи.
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Причины подорожания связаны с инфляцией, увеличением затрат на производство, удорожанием упаковки и резким снижением улова в этом году.
Суворова прогнозирует, что к декабрю стоимость красной икры может вырасти еще на 13-15%, и цена за килограмм приблизится к 13 тысячам рублей. Однако более значительных скачков не ожидается, поскольку иначе существенно бы просели продажи.
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Мария Моисеева