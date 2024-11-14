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В России цены на красную икру взлетят перед праздниками

Экономист Суворова: цена красной икры достигнет 13 тыс. рублей к Новому году
Фото: iStock/Aleksei Isachenko

Фото: iStock/Aleksei Isachenko

В России наблюдается рост цен на красную икру в преддверии новогодних праздников. С сентября цена увеличилась примерно на 15% по сравнению с прошлым годом.
По данным экономиста и доцента кафедры экономической теории университета Синергия Татьяны Суворовой, которыми она поделилась с «Прайм», килограмм икры в магазинах сейчас стоит около 10 тысяч рублей, тогда как в прошлом году стоимость варьировалась от 6000 до 7500 рублей.

Причины подорожания связаны с инфляцией, увеличением затрат на производство, удорожанием упаковки и резким снижением улова в этом году.



Суворова прогнозирует, что к декабрю стоимость красной икры может вырасти еще на 13-15%, и цена за килограмм приблизится к 13 тысячам рублей. Однако более значительных скачков не ожидается, поскольку иначе существенно бы просели продажи.

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#праздники
#инфляция
Австрийская OMV получила компенсацию за недопоставки от «Газпрома»
OMV выиграла международный арбитраж против «Газпром экспорта» на €230 миллионов
14 ноября 2024, 02:05

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Австрийская нефтегазовая компания OMV объявила, что выиграла дело против «Газпром экспорта» в международном арбитраже, получив право на 230 миллионов евро компенсации, а также проценты и издержки, передает Прайм.
Решение арбитража, инициированное OMV в январе 2023 года по правилам Международной торговой палаты (ICC), связано с нерегулярными поставками газа в Германию, завершившимися в сентябре 2022 года.

OMV отметила, что предпринимает шаги для немедленного взыскания присужденной суммы и подчеркнула, что возможно дальнейшее ухудшение отношений с «Газпром экспортом» по австрийскому контракту, которое может привести к прекращению поставок газа.

В 2022 году многие страны Европы, включая Германию, Польшу и Финляндию, частично или полностью остались без поставок российского газа. «Газпром» сократил или прекратил поставки из-за требований об оплате в рублях или по техническим причинам.

К осени прекратились поставки через «Северный поток», а также по другим маршрутам, таким как «Ямал-Европа» и украинский транзит.

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#газпром
#компенсации
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#северный поток
#поставки
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В Москве повысится ставка транспортного налога
13 ноября 2024, 19:39

Фото: istockphoto/ Pannipa Tansout

13 ноября Московская городская Дума утвердила повышение ставки транспортного налога.
Департамент экономической политики и развития города Москвы отметил, что изменения затронут лишь те категории транспортных средств, по которым ставки на данный момент ниже предусмотренных федеральным законодательством.

Налоговые ставки на транспорт зафиксировали 10 лет назад и не брали во внимание инфляцию, которая за этот период превысила 100 процентов. Отмечается, что повышаться налог будет плавно — где-то на 10 процентов в год.

К примеру, владелец стандартной машины с мощностью 150-170 лошадиных сил будет выплачивать сумму до 50 рублей (с текущих 45) за л.с.

Помимо этого, депутаты Московской городской Думы одобрили закон, который продлевает льготу по транспортному налогу для владельцев электромобилей еще на пять лет.

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#транспорт
#закон
#депутаты
#машины
#налог
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В Королёве выпустили первые инсулиновые помпы для больных диабетом
13 ноября 2024, 16:55

Фото: пресс-служба компании «Диаконт»

Компания по производству изделий для больных сахарным диабетом «Диаконт» выпустила в Королёве первую партию инсулиновых помп. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Устройства отправили на клинические испытаний, а в январе они должны поступить в лечебные учреждения и аптеки по всей России.
«Инсулиновые помпы предназначены в первую очередь для детей, больных инсулин-зависимым сахарным диабетом. Также на предприятии производят тест-полоски и глюкометры для определения уровня сахара в крови. Объём инвестиций в проект оценивается в 1 млрд рублей. Подмосковное предприятие уже заключило более 800 госконтрактов с больницами, поликлиниками и лечебно-профилактическими учреждениями по всей стране», – рассказала Зиновьева.
Инсулиновая помпа позволяет вести обычный образ жизни. Патч-помпа имеет минимальные размеры и весит всего 23 г. Помпа может работать вместе с системой непрерывного мониторинга глюкозы, создавая искусственную поджелудочную железу. Программа, созданная на основе искусственного интеллекта, управляет работой помпы так, чтобы сахар в крови пациента находился в рамках нормы – от 4 до 6,1 ммоль/л.
«Наша компания работает над масштабированием производства инсулиновой помпы и расходных материалов к ней – резервуаров для инсулина и катетеров. К концу будущего года рассчитываем производить до 10 тыс. помп. Помимо этого, мы производим в Королёве тест-полоски и несколько видов глюкометров», – отметил гендиректор компании «Диаконт» Пётр Шишко.
Сейчас мощности компании позволяют выпускать до 300 тысяч глюкометров и не менее 5 млн упаковок тест-полосок в год.

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В подмосковные ОЭЗ с начала года пришли более 20 новых резидентов

Подмосковные предприятия за год увеличили производство кофе на 22%

Подмосковье стало лидером по числу новых инвестпроектов по критериям Минэкономразвития
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#мининвест мо
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#королёв
#екатерина зиновьева
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В подмосковные ОЭЗ с начала года пришли более 20 новых резидентов
13 ноября 2024, 16:01

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

21 компания получила с начала года получила статус резидента особой экономической зоны в Московской области. Такие данные привела зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«С начала 2024-го резидентами ОЭЗ «Дубна» стали 15 компаний. Ещё появились в ОЭЗ «Ступино Квадрат», два – в ОЭЗ «Исток». Новые резиденты заявили проекты с суммарным объёмом инвестиций почти 9,3 млрд рублей. Реализация этих проектов позволит создать 1140 рабочих мест», – рассказала Зиновьева.
Самым крупным резидентом подмосковных ОЭЗ, привлечённым в этом году, в подмосковном Мининвесте назвали компанию «Андам». На территории ОЭЗ «Дубна» она разрабатывает и производит бытовую химию и косметику. Плановый объем инвестиций в проект превысит 5 млрд рублей.

Зампред напомнила, что заявки на получение статуса резидента ОЭЗ рассматриваются по новому регламенту. Он позволил сократить срок предоставления заключения с 40 до 15 рабочих дней. Несколько компаний уже получили статус резидента по новому регламенту.

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#московская область
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#екатерина зиновьева
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#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
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Западу сообщили неожиданную правду о России
Эксперт Меркурис: Коллапса в России не будет ни завтра, ни через десять лет
13 ноября 2024, 12:28

Фото: istockphoto.com/ru/rarrarorro

Российская экономика справилась с давлением санкций. Британский военный аналитик Александр Меркурис призвал Запад признать бесполезность ограничений и прекратить ожидать крах системы. Об этом пишет РИА Новости.
По словам эксперта, экономика России, несмотря на распространенное мнение о ее «застоялости» и неповоротливости, продолжает развиваться и подстраиваться под нынешние условии. Меркурис подчеркнул, что главную роль в этом вопросе играет активное развитие собственного производства.

В рамках огромного количества санкций со стороны Запада Россия была вынуждена сменить курс на собственное производство и ввести импортозамещение. Также аналитик заявил о роли государственной поддержки ключевых отраслей — сельского хозяйства, IT и машиностроения.

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Стало известно, в какой стране G20 самое дешевое сливочное масло
Россия заняла восьмое место среди стран G20 с самым дешевым сливочным маслом
13 ноября 2024, 09:24

Фото: istockphoto.com/ru/YelenaYemchuk

Индия заняла первое место среди стран G20 с самыми низкими ценами на сливочное масло. Купить пачку весом 200 г можно всего за $1,37. Об этом информирует РИА Новости.
Второе место в рейтинге среди стран «Большой двадцатки» заняла Венгрия. Средняя стоимость сливочного масла в этом государстве равна $1,76. Тройку лидеров замыкает Португалия с $1,9.

В пятерку рейтинга вошли Соединенные Штаты ($1,94) и Польша ($1,96). Уточняется, что РФ занимает восьмую позицию среди стран G20 по ценовой доступности сливочного масла. Средняя стоимость продукта составляет $2,09.

Ранее сообщалось, что подорожание сливочного масла в РФ может быть связано с повышением стоимости продукта и сырья, поставляемого иностранными производителями. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#молоко
#производство
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#масло
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#польша
#венгрия
#рф
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В России подорожало подсолнечное масло: причины и прогнозы
Профессор Проданова: цены на подсолнечное масло упадут благодаря новым пошлинам
13 ноября 2024, 05:09

Фото: iStock/MurzikNata

С сентября цены на подсолнечное масло в магазинах России значительно выросли. Профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова объяснила агентству «Прайм», что рост связан с увеличением мировых цен на 11% и высоким спросом на растительные масла для биотоплива.
Проблемы с пальмовым маслом из-за климатических условий и старения пальм также способствовали дефициту, что сказалось на стоимости других масел.

Более 60% произведенного в России подсолнечного масла уходит на экспорт, из-за чего его объемы в продаже сокращаются, что поднимает цены. Проданова отметила, что рынок масел взаимозаменяемый: дефицит одного вида влияет на другие.

Для стабилизации цен планируется повышение экспортной пошлины с ноября, что может переключить производителей на внутренний рынок, тем более что урожай подсолнечника в этом году был невысоким.

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#рынок
#производство
#экспорт
#масло
#цены
#дефицит
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Подмосковные предприятия за год увеличили производство кофе на 22%
12 ноября 2024, 22:49

Фото: iStock / YakobchukOlena

Объём производства кофе в Московской области за девять месяцев 2024 года вырос на 21,9 % по сравнению с аналогичным периода прошлого года. Такие данные привели в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
В Подмосковье выпускают кофе в зёрнах разной степени обжарки, а также молотый, сублимированный и в капсулах.
«По итогам трёх кварталов в регионе произведено 13,7 тыс. тонн кофе, что превышает 43% от объёма в Центральном федеральном округе. В масштабе страны Московская область выпускает 25% продукции, представленной на отечественном рынке», – уточнили в ведомстве.
Крупнейшим производителем в регионе там назвали «Московскую кофейню на паяхъ» из Рузского городского округа. Компания выпускает более 6 тыс. тонн готовой продукции в год, а ассортимент насчитывает около 100 позиций.

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#экономика
#инвестиции
#подмосковье
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#экономика и инвестиции в подмосковье
#минсельхозпрод мо
#кофе
#производство
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Подмосковье стало лидером по числу новых инвестпроектов по критериям Минэкономразвития
Подмосковье – лидер по числу новых инвестпроектов по критериям Минэкономразвития
12 ноября 2024, 21:27

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Московская область заняла первое место среди регионов России по количеству проектов, включённых в Сводный перечень новых инвестиционных проектов Минэкономразвития страны. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Сегодня в Сводный перечень НИП включено 100 инвестпроектов, реализованных и реализуемых на территории региона. По этому показателю он занимает первое место среди всех субъектов Федерации. Только с начала 2023 года в этот список внесли 48 подмосковных проектов», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Активное формирование перечня НИП с утверждёнными на федеральном уровне критериями началось в 2021 году. Туда могут быть включены проекты с объёмом инвестиций от 50 млн рублей. Ключевой критерий отбора – участие региона в создании инфраструктуры для инвестиционного проекта. Это могут быть объекты дорожной, коммунальной, энергетической и другой инфраструктуры.

Сводный перечень сформирован в рамках поддержки регионов в части создания комфортных условий для привлечения инвесторов.

Московская область также стала лидером среди регионов по объёму списанной задолженности по бюджетным кредитам за 2023 год.

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#минэкономразвития
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