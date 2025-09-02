В России упало производство фанеры и пиломатериалов

02 сентября 2025, 13:03

Фото: iStock/Bogdanhoda

В России сильно упали финансовые показатели лесопромышленного комплекса из-за отката цен на лесную продукцию на мировом и внутреннем рынках. Об этом пишет «Постньюс» со ссылкой на информацию Агентства лесопромышленной аналитики WhatWood.





Отмечается, что в 2022 году российская лесопромышленность столкнулась с кризисом, и не может выйти из него до сих пор, несмотря на рост показателей ЛПК в 2023-2024 годах.





«Сильнее всех пострадали производства фанеры, выработка которой упала с 4,6 млн куб. м до 3,5 млн куб. м, пеллета, изготовление которого сократилось на 53% с 3,2 млн т до 1,5 млн т, и пиломатериалов, чье производство уменьшилось с 44,2 млн куб. м до 39,6 млн куб. м», — говорится в статье.