В Подмосковье стартовало серийное производство полуприцепов-контейнеровозов
В индустриальном парке «Есипово» начался серийный выпуск новой модели полуприцепа-контейнеровоза. Производство под собственным брендом HELFIMMER развернула на заводе компания «Полуприцепы Хелфиммер», сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
«Производство построено по принципу крупноузловой сборки. Мы дополнительно оборудовали цех кран-балкой на 10 тонн. Годовая мощность предприятия – до 720 единиц техники. Благодаря внедрённым в производство контрольным картам сборки с персональной ответственностью сборщиков мы уверены в качестве своей продукции. А специальное оборудование по настройке тормозной системы и регулировке сход-развала колёс позволяет нам выпускать полностью готовый к эксплуатации полуприцеп», – рассказал исполнительный директор завода «Хелфиммер» Алексей Зайцев.Вес полуприцепа – 5460 кг. Особенность технологического процесса– сборка из готовых компонентов. Для этого используются рамы, изготовленные по собственным чертежам. Каждая проходит контроль и проверку толщины антикоррозийного покрытия по 112 точкам.
Проект реализуется на территории цифрового промышленного коворкинга Industrial City в индустриальном парке «Есипово». Там введены в эксплуатацию три очереди проекта.
Российский производитель «Полуприцепы Хелфиммер» входит в экосистему лидера российского рынка логистических услуг с опытом работы с 2007 года – АО «Каргономика»,