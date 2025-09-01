В Подмосковье начали приём заявок на субсидии для социального бизнеса

01 сентября 2025, 16:53

оригинал Фото: Istock / CCaetano

В Московской области начали принимать заявки на получение субсидии для социальных предприятий. Подавать их можно до 30 сентября включительно, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.







«Компенсировать можно до 85% таких затрат, как аренда или ремонт, коммунальные платежи, расходные материалы, оборудование, мебель и другое. Максимальный размер субсидии – 2 млн рублей. Воспользоваться программой поддержки могут субъекты малого и среднего предпринимательства. Это индивидуальные предприниматели и юрлица, являющиеся социальными предприятиями или предоставляющие дополнительное образование, услуги по уходу за детьми, производящие изделия народно-художественных промыслов», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.