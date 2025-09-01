В Подмосковье начали приём заявок на субсидии для социального бизнеса
В Московской области начали принимать заявки на получение субсидии для социальных предприятий. Подавать их можно до 30 сентября включительно, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
«Компенсировать можно до 85% таких затрат, как аренда или ремонт, коммунальные платежи, расходные материалы, оборудование, мебель и другое. Максимальный размер субсидии – 2 млн рублей. Воспользоваться программой поддержки могут субъекты малого и среднего предпринимательства. Это индивидуальные предприниматели и юрлица, являющиеся социальными предприятиями или предоставляющие дополнительное образование, услуги по уходу за детьми, производящие изделия народно-художественных промыслов», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Как пояснили в пресс-службе подмосковного Мининвеста, возмещению подлежат затраты, осуществлённые не ранее 31 августа прошлого года. Другие требования к получателю субсидии – регистрация и осуществление деятельности в Подмосковье, отсутствие налоговой задолженности более 30 тыс. рублей.
Подробную информацию о субсидии можно найти на инвестиционном портале Московской области. Также предпринимателям доступна консультация специалистов Мининвеста по номеру горячей линии 0150. Звонок доступен с мобильного телефона по будням с 9 до 18 часов.