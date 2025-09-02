Треть компаний в России стали убыточными впервые с пандемийного 2020 года
Доля убыточных компаний в России (без учета малого и среднего бизнеса, финансовых и государственных структур) в первом полугодии 2025 года достигла 30,4%, увеличившись на 2,3 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это максимальный показатель с 2020 года, когда из-за пандемии убыточными были 35% компаний.
Согласно данным Росстата, из 43 тысяч предприятий, получивших прибыль в размере 18,4 трлн рублей, почти 19 тысяч организаций показали убытки свыше 5 трлн рублей.
Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин объяснил эту тенденцию высокой ключевой ставкой, которая увеличила расходы на обслуживание долга, а также ростом издержек, удорожанием логистики и изменениями в налоговом законодательстве. Наиболее пострадавшими отраслями стали угледобывающая промышленность (66% убыточных компаний), ЖКХ, утилизация отходов, сухопутный пассажирский транспорт и научные исследования.
При этом наименее убыточными оказались производство бумаги, текстиля, пластмасс, лекарств и оптовая торговля. Эксперты прогнозируют дальнейший рост числа убыточных предприятий при сохранении текущих макроэкономических условий и рекомендуют снижение кредитной нагрузки, налоговые послабления и расширение господдержки.
