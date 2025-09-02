Треть компаний в России стали убыточными впервые с пандемийного 2020 года

02 сентября 2025, 01:21

Фото: istockphoto / SSV-Photo

Доля убыточных компаний в России (без учета малого и среднего бизнеса, финансовых и государственных структур) в первом полугодии 2025 года достигла 30,4%, увеличившись на 2,3 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это максимальный показатель с 2020 года, когда из-за пандемии убыточными были 35% компаний.