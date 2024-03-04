В России утвердили перечень из шести экономически значимых организаций

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Правительство России утвердило перечень из шести экономически значимых организаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Экономически значимая компания — это организация, которая имеет большое значение для экономического суверенитета и безопасности РФ. Список таких организаций составляет российское правительство.
В этот список вошли: АО «АБ Холдинг» (структура, контролирующая Альфа-банк), ООО «ЮНС-Холдинг» (бенефициар «Альфастрахования»), ООО «Корпоративный центр ИКС 5» (российская холдинговая структура X5), АО «Акрон Групп» (входит в число основных акционеров «Акрон»), ООО «Городской супермаркет» («Азбука вкуса»), ООО «Разрез Аршановский».
27 января президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий за экономически значимыми организациями право не раскрывать информацию о деятельности.
Теперь, после подписания указа, такие компании и владельцы акций могут не выполнять требования раскрыть сведения, содержащиеся в ряде законов. Для этого им нужно направить уведомление в уполномоченные федеральные органы.
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В этот список вошли: АО «АБ Холдинг» (структура, контролирующая Альфа-банк), ООО «ЮНС-Холдинг» (бенефициар «Альфастрахования»), ООО «Корпоративный центр ИКС 5» (российская холдинговая структура X5), АО «Акрон Групп» (входит в число основных акционеров «Акрон»), ООО «Городской супермаркет» («Азбука вкуса»), ООО «Разрез Аршановский».
Теперь, после подписания указа, такие компании и владельцы акций могут не выполнять требования раскрыть сведения, содержащиеся в ряде законов. Для этого им нужно направить уведомление в уполномоченные федеральные органы.
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Элина Позднякова