На подмосковных площадках «Мегабак» собрали 300 кг батареек

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Около 300 килограммов использованных батареек собрали на подмосковных площадках «Мегабак» для вторичной переработки с начала года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В министерстве подчеркнули, что батарейки относятся ко второму классу опасных отходов, просто выбрасывать их в мусор нельзя.
Жителям Подмосковья также напомнили, что в регионе сдать батарейки на вторсырьё можно не только на площадках «Мегабак», но и в сетевых супермаркетах «Перекрёсток» и «ВкусВилл».
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«При этом даже таким отходам можно подарить вторую жизнь. К примеру, из 100 батареек можно сделать 100 карандашей, один столовый набор из вилки и ложки или килограмм удобрений», — отмечается в сообщении.
Жителям Подмосковья также напомнили, что в регионе сдать батарейки на вторсырьё можно не только на площадках «Мегабак», но и в сетевых супермаркетах «Перекрёсток» и «ВкусВилл».
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Лев Каштанов