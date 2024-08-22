В Подмосковье станет проще собирать для переработки пластик, алюминий и текстиль

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Подмосковье запускают масштабный проект по упрощению услуги получения мест под пункты сбора пластика, алюминия и текстиля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, которое реализует проект.
«За время работы экопунктов на территории Подмосковья по итогам прошлого года было собрано 970 тонн пластика и алюминия. А объём текстильных отходов превысил 2 тыс. тонн. Видя спрос жителей на такие пункты, мы разрабатываем новую электронную услугу, которая позволит не только сократить время процедуры получения разрешения с 13 до семи рабочих дней, но и исключит расходы на кадастровые работы», – пояснил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.Новая услуга предусматривает заключение соглашения об организации сбора вторичных ресурсов на территории подмосковного муниципального образования сроком до года.
Как отметили в министерстве, возможные места размещения фандоматов нанесут на интерактивную карту, которая позволит значительно сэкономить время на поиске локации. Заявку можно будет оформить за пару минут в режиме онлайн».
До конца года на территории региона планируется установить более 1 тыс. новых фандоматов по сбору пластика и алюминия, а также ёмкостей для приема текстиля. Всё собранное вторсырьё пойдёт на переработку.
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Лора Луганская