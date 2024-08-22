В Подмосковье станет проще собирать для переработки пластик, алюминий и текстиль

В Подмосковье запускают масштабный проект по упрощению услуги получения мест под пункты сбора пластика, алюминия и текстиля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, которое реализует проект.