На социальную ипотеку в бюджете Подмосковья на 2025 год заложат 2,2 млрд. рублей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На реализацию подпрограммы «Социальная ипотека» в Подмосковье в 2025 году в бюджете региона планируют предусмотреть около 2,2 млрд. рублей на. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Олег Гаджиев.
«Подпрограмма «Социальная ипотека» реализуется в Московской области с 2016 года. Она очень хорошо себя зарекомендовала. В этом году участникам выдадут 295 свидетельств. Воспользоваться социальной ипотекой могут медработники, учителя, а также молодые и уникальные специалисты», – отметил Гаджиев.Участники программы получают от региона 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга. Сами получатели платят только проценты по кредиту.
На оплату первоначального взноса в будущем году предусмотрено свыше 1,3 млрд. рублей. Планируется, что число участников программы составит 296 человек.
Кроме того, на компенсацию на погашение основного долга по ипотечному жилищному кредиту в 2025 году будет заложено порядка 755 млн. рублей для 3 405 граждан, получивших жилищную субсидию на оплату первоначального взноса в 2016-2025 годах.
Полный список специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, а также условиями её получения можно найти на сайте.
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Лора Луганская