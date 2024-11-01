В России увеличится максимальное пособие по уходу за ребенком

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Предельный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет может увеличиться до 97 тысяч рублей в 2027 году. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в рамках заседания программной комиссии партии «Единая Россия».
«Продолжится также увеличение предельной суммы пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Так, в 2025 году максимальная сумма выплаты составит почти 69 тысяч рублей в месяц, в 2026 это 83 тысячи рублей, в 2027 году эта сумма уже будет почти 97 тысяч рублей», — отметил Котяков.
По его словам, в России ввели единый статус многодетной семьи для равноправного назначения мер соцподдержки во всех регионах страны.
Котяков уточнил, что в ближайшие три года на выплату маткапитала планируют выделить порядка 1,7 триллионов рублей. А с сентября текущего года начали выплачивать неиспользованные остатки материнского капитала, не превышающие 10 тысяч рублей. Этой возможностью воспользуются 113 тысяч семей.
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