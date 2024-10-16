«Ощутимый рост»: Депутат Бессараб рассказала про увеличение суммы пособия для семей

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Пособие по временной нетрудоспособности по беременности и родам вырастет в два раза в 2025 году по сравнению с 2023 годом, в сравнении с 2024 годом выплата увеличится в 1,4 раза.
Получателей по временной нетрудоспособности по беременности и родам в 2025 году ожидается примерно 11 миллионов. Также есть семьи с детьми, имеющие право на единое пособие, которое выплачивается в размере от 50% до 100% прожиточного минимума на ребенка.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Радио 1» сообщила, что максимальная сумма пособия в 2025 году составит 172 тысячи рублей в месяц, а пособие при беременности и родам при нормальном течении беременности — 140 дней родового отпуска — 794 тысячи рублей.
По ее словам, это беспрецедентный рост, потому что другие пособия растут в зависимости от роста прожиточного минимума ребенка в соответствующем регионе, но получают его семьи с более, чем десятью миллионами детей в России.
Она дополнила, что это одна из тех социальных гарантий, которые являются первыми в получении семейной России.
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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Радио 1» сообщила, что максимальная сумма пособия в 2025 году составит 172 тысячи рублей в месяц, а пособие при беременности и родам при нормальном течении беременности — 140 дней родового отпуска — 794 тысячи рублей.
«Действительно, рост ощутимый. Это очень важно, потому что мы увеличиваем предельную величину базы для исчисления страховых взносов. Эти деньги идут не просто в бюджет, а на людей, чтобы они могли восстановить свое здоровье. Чтобы мамы могли спокойно ухаживать за ребенком», — сказала эксперт.
По ее словам, это беспрецедентный рост, потому что другие пособия растут в зависимости от роста прожиточного минимума ребенка в соответствующем регионе, но получают его семьи с более, чем десятью миллионами детей в России.
«Детский бюджет на трехлетку запланирован в расчете порядка десяти триллионов рублей. С 1 февраля материнский семейный капитал вырастет, но по проценту инфляции — на 7,3 %», — рассказала член комитета Госдумы по труду.
Она дополнила, что это одна из тех социальных гарантий, которые являются первыми в получении семейной России.
«Сначала становятся родителями, получают первую выплату по беременности и родам, потом выплату по рождению ребенка, она вырастает ежегодно, а потом пособие по уходу за ребенком. Мамы могут получать пособия до полутора лет и при этом работать, пособия не прекращается. Мы стараемся гибче приходить к запросу молодых родителей. Ну и важно, что мы повышаем не только пособия для семей с детками, но и все социальные гарантии и льготы для людей», — заключила Бессараб.
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Анастасия Бондарева