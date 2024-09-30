Россиянам рассказали об увеличении ряда выплат в 2025 году

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В России в 2025 году будут увеличены декретные выплаты, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, единовременное пособие при рождении ребенка и материнский капитал. Об этом сообщила эксперт по трудовому праву Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Линда Рыжих, передает РИА Новости.
Она подчеркнул, что размер декретных выплат будет увеличиваться, максимальный размер пособия за 140 календарных дней отпуска по беременности составит 794 355,8 рублей, а в 2026 году – 882 575,4 рублей.
Кроме того, единовременное пособие при рождении ребенка будет увеличено до 25 735 рублей с 2025 года и до 26 764 рублей с 2026 года. В то же время для работающих родителей максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 18 месяцев в следующем году может быть увеличен до 69 000 рублей в месяц.
До этого было объявлено, что остаток материнского капитала будет выплачиваться с сентября.
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Кроме того, единовременное пособие при рождении ребенка будет увеличено до 25 735 рублей с 2025 года и до 26 764 рублей с 2026 года. В то же время для работающих родителей максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 18 месяцев в следующем году может быть увеличен до 69 000 рублей в месяц.
До этого было объявлено, что остаток материнского капитала будет выплачиваться с сентября.
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Александр Климов