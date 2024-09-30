Россиянам рассказали об увеличении ряда выплат в 2025 году

В России в 2025 году будут увеличены декретные выплаты, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, единовременное пособие при рождении ребенка и материнский капитал. Об этом сообщила эксперт по трудовому праву Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Линда Рыжих, передает РИА Новости.