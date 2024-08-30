В Мособлдуме перечислили меры поддержки для подмосковных школьников

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В Московской области действуют всевозможные меры поддержки школьников. Накануне Дня знаний и начала нового учебного года их перечислил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Любому ребёнку хочется, чтобы тетради, фломастеры, рюкзак – всё было самым красивым. А у родителей всегда возникает вопрос, как порадовать ребёнка и при этом уложиться в бюджет. Одежда, учебники, канцелярские товары – много всего нужно. Чтобы это было по силам всем нашим родителям, в регионе действуют меры поддержки. Мы стараемся сделать так, чтобы каждый ребёнок был готов к школе», – подчеркнул Брынцалов.Многодетным семьям выплачивается по 3 тыс. рублей на каждого школьника для покупки формы. В этом году выплата предоставлена более 135 тыс. раз. Объём финансирования из бюджета региона превысил 406 млн рублей.
«Помимо этого, многодетные семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума получают дополнительно 7 тыс. рублей. Таким образом, общий размер выплат для таких семей составляет 10 тыс. рублей. Такая поддержка предоставлена 20 тыс. раз. На это в бюджете заложено 140 млн рублей», – отметил спикер.Семьям с невысокими доходами, где ребята в этом году впервые идут в школу, бесплатно предоставляют рюкзак первоклассника, в котором собраны всё самое необходимое. Подарочные наборы получили более 3,7 тыс. первоклашек, в том числе и ребята, которые приехали учиться в регион из Белгородской и Курской областей.
Если семья признана малоимущей и ежемесячно получает пособие на ребёнка, право на получение набора предоставляется автоматически. Если семья не признана малоимущей, необходимо подать заявление на получение набора через портал.
Среди мер поддержки школьников в Подмосковье – доплата многодетным семьям с невысокими доходами (менее 18,3 тыс. рублей на человека) 7 тыс. рублей на приобретение формы. Общая сумма составляет 10 тыс. рублей.
Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, с доходом меньше 27 тыс. рублей на человека выплачивается более 13 тыс. рублей.
Выплаты предоставляют в проактивном режиме. Если выплата не поступила автоматически, необходимо подать электронное заявление через региональный портал госуслуг или чат-бот в Тelegram.
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