Две европейские страны попросили сохранить поставки российской нефти

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Чехии и Словакии будет сложно выжить без российской нефти, поэтому государства обратились к Евросоюзу для разрешения сохранения поставок. Об этом информируют РИА Новости.
Европейские государства хотят и дальше закупать энергоресурсы из Российской Федерации, так как не смогут функционировать без них.
Президент «Транснефти» Николай Токарев напомнил, что что Чехии и Словакии нет выхода к морю, а также отсутствует возможность получать нефть из других источников. Он добавил, что Чехия может получать маленькие объемы сырья через европейский нефтепровод, но этого недостаточно.
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