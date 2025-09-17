В России выплатили первую зарплату в цифровых рублях

17 сентября 2025, 14:47

Фото: iStock/Nikolay Evsyukov

Первым в истории России человеком, получившим зарплату в цифровых рублях, стал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом сам депутат рассказал в беседе с «Российской газетой».





По словам Аксакова, часть своей первой зарплаты в цифровых рублях он направил на благотворительность, а также оплатил заказ в одном из московских ресторанов через QR-код с цифрового счёта.





«Зарплату начислили по моей инициативе: я хотел убедиться, что система, законодательную базу для которой мы создавали, работает как надо, и что операции с цифровыми рублями проходят просто и удобно. Не заметил какой-то разницы по сравнению с безналичной оплатой», – рассказал депутат.