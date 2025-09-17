В России выплатили первую зарплату в цифровых рублях
Первым в истории России человеком, получившим зарплату в цифровых рублях, стал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом сам депутат рассказал в беседе с «Российской газетой».
По словам Аксакова, часть своей первой зарплаты в цифровых рублях он направил на благотворительность, а также оплатил заказ в одном из московских ресторанов через QR-код с цифрового счёта.
«Зарплату начислили по моей инициативе: я хотел убедиться, что система, законодательную базу для которой мы создавали, работает как надо, и что операции с цифровыми рублями проходят просто и удобно. Не заметил какой-то разницы по сравнению с безналичной оплатой», – рассказал депутат.Парламентарий добавил, что часть зарплаты оставит на цифровом кошельке на платформе Банка России, а основную часть переведёт в обычные безналичные рубли на банковский счёт. Аксаков подчеркнул, что пока проект реализуется в пилотном режиме и точек для оплаты немного, поэтому удобнее использовать привычные способы оплаты.
Пресс-служба Минфина сообщила, что Казначейство России совместно с Банком России проводит эксперимент по внедрению цифрового рубля в бюджетный процесс.
С 1 января 2026 года планируется обеспечить постоянную возможность операций с цифровыми рублями, включая перечисления в бюджеты и выплаты за счёт федерального бюджета.