Еще один российский политик завел канал в мессенджере MAX
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ведет канал в мессенджере MAX
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев запустил канал в мессенджере Max.
На новой площадке он собирается делиться основными новостями, мнениями и идеями по вопросам развития экономики, инвестиционной деятельности, международного взаимодействия и технологических трендов. Еще Дмитриев планирует объяснять студентам принципы позитивного предпринимательства и рассказывать о строительстве экономических и инвестиционных мостов с зарубежными партнёрами.
«Каждый такой проект — это шаг в будущее», — добавил политик.
Ранее страницу в Max завёл заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, пообещав публиковать материалы на самые острые темы и разоблачать врагов России.