Еще один российский политик завел канал в мессенджере MAX

17 сентября 2025, 12:14

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ведет канал в мессенджере MAX

Кирилл Дмитриев (Фото: kremlin.ru)

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев запустил канал в мессенджере Max.





На новой площадке он собирается делиться основными новостями, мнениями и идеями по вопросам развития экономики, инвестиционной деятельности, международного взаимодействия и технологических трендов. Еще Дмитриев планирует объяснять студентам принципы позитивного предпринимательства и рассказывать о строительстве экономических и инвестиционных мостов с зарубежными партнёрами.





«Каждый такой проект — это шаг в будущее», — добавил политик.