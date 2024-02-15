Размер студенческих стипендий привяжут к уровню прожиточного минимума

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«В каждом университете есть свои подходы к стипендии, университеты пользуются определенной автономией в этом смысле, но государство создает рамки, эти рамки должны быть именно такие: сумма двух стипендий (академической и социальной – прим. ред) не должна быть ниже прожиточного минимума», — отметил Могилевский.Согласно документу, сумма академической и социальной стипендий на сегодняшний день не может оказаться меньше прожиточного минимума за IV квартал 2022 года, то есть 13 919 рублей. В письме вузам говорится, что при расчете стипендий в 2025-2026 годах вузам нужно исходить из величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ в 2023-2024 годах соответственно.
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