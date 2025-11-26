В России выросли продажи люксовых авто с пробегом
В октябре 2025 года в России продали 253 подержанных автомобиля премиум-класса. Об этом сообщает «Автостат».
Показатель превысил результат аналогичного месяца прошлого года на 6% и стал седьмым подряд месяцем роста рынка.
Более трети — 35% — всех продаж пришлись на Bentley: россияне приобрели 87 таких машин. Также в октябре было продано 53 Rolls-Royce, 47 Maserati, 41 Lamborghini, 13 Ferrari и 12 Aston Martin.
Всего за десять месяцев 2025 года на российском рынке реализовали 2 222 люксовых автомобиля с пробегом. Это на 16% больше, чем за тот же период прошлого года.
Читайте также: