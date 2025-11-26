Спрос россиян на отдых в тёплых странах в новогодние каникулы вырос на 32%
Спрос российских туристов на отдых в тёплых странах в период новогодних праздников увеличился на 32%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Островок», оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».
Лидером по объёму бронирований на даты с 28 декабря по 11 января стал Таиланд — интерес к направлению вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего туристы выбирают Паттайю, Бангкок и Пхукет. Средняя стоимость ночи на новогодние даты составляет 10,3 тысячи рублей.
На втором месте по популярности оказались Объединённые Арабские Эмираты, спрос на которые увеличился на 76%. Третье место занял Вьетнам, где количество бронирований выросло в 2,5 раза. Замыкают пятёрку наиболее популярных тёплых направлений Египет и Индонезия.
