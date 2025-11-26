Москвичам в честь холодов предложили чесночное колье за 30 тысяч рублей
В Москве один ресторан предложил оригинальный способ борьбы с холодами — чесночное колье. Об этом сообщает «Москва 24» в своем Telegram.
Это «украшение» станет отличным дополнением к зимнему гардеробу. В описании товара указано: «Надень шапку и чесночное колье. А то простудишься!»
Цена на обычную связку чеснока удивляет — 30 тысяч рублей. Для тех, кто ищет более доступный вариант, ресторан предлагает «просто зубчик чеснока» за 90 рублей. В карточке товара добавили шутливую фразу: «Отпугивай душных коллег в офисе одним дыханием».
Такой подход к продаже чеснока вызывает улыбку и интерес у горожан. Кто знает, возможно, этот аксессуар станет новым трендом зимы!
