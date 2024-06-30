В России зафиксирован заметный рост зарплат мигрантов в промышленности

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Зарплаты мигрантов, занятых в промышленном производстве, выросли в России на 38%. Такие цифры приводят аналитики платформы для работодателей, нуждающихся в сотрудниках-иностранцах, «Мигрант Сервис».
В начале текущего года руководители российских промышленных предприятий были готовы платить рабочим из числа трудовых мигрантов 105 тысяч рублей в месяц. В июне предполагаемая зарплата для иностранных рабочих составила уже 145 рублей в месяц. Специалисты предполагают, что рост зарплаты для мигрантов в промышленной сфере продолжится и к концу года их зарплата может составлять до 180 тысяч рублей.
Это связано с острым кадровым дефицитом и нехваткой рабочих рук. Работодатели пытаются решить проблему с помощью повышения привлекательности вакансий для мигрантов. Самые востребованные специальности для мигрантов это строитель, рабочий и курьер.
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Александр Бойцов