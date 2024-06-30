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В России зафиксирован заметный рост зарплат мигрантов в промышленности

30 июня 2024, 14:03
Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Зарплаты мигрантов, занятых в промышленном производстве, выросли в России на 38%. Такие цифры приводят аналитики платформы для работодателей, нуждающихся в сотрудниках-иностранцах, «Мигрант Сервис».


В начале текущего года руководители российских промышленных предприятий были готовы платить рабочим из числа трудовых мигрантов 105 тысяч рублей в месяц. В июне предполагаемая зарплата для иностранных рабочих составила уже 145 рублей в месяц. Специалисты предполагают, что рост зарплаты для мигрантов в промышленной сфере продолжится и к концу года их зарплата может составлять до 180 тысяч рублей.

Это связано с острым кадровым дефицитом и нехваткой рабочих рук. Работодатели пытаются решить проблему с помощью повышения привлекательности вакансий для мигрантов. Самые востребованные специальности для мигрантов это строитель, рабочий и курьер.

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ФТС: Россия заработала на санкциях пять триллионов рублей
30 июня 2024, 10:48

Фото: istockphoto/Tryaging

Импортёры из недружественных стран за два года действия антироссийских санкций недополучили товаров на сумму 256,5 миллиарда долларов (почти 21 триллион рублей). При этом Россия перенаправила продукцию другим государствам и даже получила выгоду в размере пяти триллионов рублей.
Такие подсчёты сделали аналитики РИА Новости на основании данных Федеральной таможенной службы РФ. Согласно торговой статистике, экспорт России в недружественные страны в последние два года был неоднородным. Некоторые позиции снижались, другие, наоборот, росли. Однако по итогам двух лет, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, российский экспорт оказался в плюсе.

По сравнению с периодом до введения антироссийских торгово-экономических санкций удалось дополнительно заработать за два года 30,9 миллиарда долларов (пять триллионов рублей). Благодаря торговле с дружественными странами Москва сумела полностью компенсировать выпавшие доходы из-за сокращения торговли с Западом и нарастить положительное торговое сальдо.

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#санкции
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На Украине раскритиковали отказ МВФ списать долги страны
30 июня 2024, 05:43

Фото: iStock/alzay

Киевский экономист Алексей Кущ выразил в социальной сети Х возмущение отказом Международного валютного фонда( МВФ) списать долг Украины.
Кущ возмутился тем, что в условиях «геополитического форс-мажора» Киев вынужден выполнять все без исключения свои обязательства. Он напомнил, что 30% долга Ганы будет списано в этом году.

«Меня возмущает, когда такие структуры, как МВФ, не понимают экстраординарность ситуации на Украине и не идут на списание долгов нашей страны. Думаю, это возмущает значительную часть украинского общества», – заявил он.

Экономист подчеркнул, что Министерство финансов Украины «упустило историческое окно возможностей» для списания долга в 2022 году.

До этого глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей заявил, что фонд не рассматривает сценарий реструктуризации долга Украины перед организацией.

Ранее Кущ заявлял о коллапсе экономического развития Украины. По его словам, три кита, которые служили опорой страны, оказались бумажными и сгорели.

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#долги
#финансы
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В США гарантировали восстановление России от санкций
30 июня 2024, 04:09

Фото: iStock/syahrir maulana

Известный американский инвестор Джим Роджерс заявил, что, хоть против России и продолжают действовать санкции, страна от них не исчезнет, передает РИА Новости.
«Против России уже были санкции раньше, будут и еще. Против любого в истории были санкции. Россия восстановится», – заверил он.

Роджерс подчеркнул, что Россия никуда не денется и что ее руководство уже проделало «хорошую работу» по преодолению западных ограничений. Он напомнил, что страна обладает нефтяными ресурсами и развивает сельское хозяйство, поэтому находит способ обойти санкции.

Ранее США заговорили о скором снятии санкций в отношении России. Американский инвестор Джим Роджерс подчеркнул, что ограничения в отношении Москвы будут сняты позже, поскольку они имеют только краткосрочный эффект.

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#сельское хозяйство
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#сша
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Стало известно о расширении семейной ипотеки до нескольких категорий россиян
«Известия»: семейную ипотеку под 6% расширят на нескольких категорий россиян
30 июня 2024, 01:27

Фото: istockphoto/fizkes

На семейную ипотеку под шесть процентов, кроме российских граждан с детьми до шести лет, смогут подать жители малых городов, регионов с низким уровнем строительства и те, кто желает построить собственное жилье независимо от возраста наследников, передает газета «Известия» со ссылкой на Министерство строительства.
В ведомстве отметили, что для некоторых категорий россиян семейные ипотечные кредиты будут расширены с 1 июля. Ожидается, что в программу войдут Псковская, Брянская, Нижегородская, Омская, Томская, Саратовская области, а также другие населенные пункты, относящиеся к малым городам, сообщается в материале издания.

Эксперты считают, что расширение программы будет происходить в основном за счет заемщиков из субъектов Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что семейные ипотечные кредиты выгодны жителями таких городов, как Воронеж, Пермь, Волгоград, Челябинск и Санкт-Петербург. При этом погашение такой ипотеки затруднительно людям, проживающим в Казани, Нижнем Новгороде и Краснодаре.

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#кредит
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В США заявили о скором снятии санкций с России
Инвестор Роджерс: санкции США против РФ скоро отменят
29 июня 2024, 06:32

Фото: iStock/syahrir maulana

Антироссийские санкции США, включая недавно введеный пакет, направленный против биржевой инфраструктуры РФ, имеют краткосрочный эффект и будут сняты позже, заявил в интервью для РИА Новости американский инвестор Джим Роджерс.
«Я выучил из истории, что санкции обычно не имеют значительного эффекта, кроме как в коротком периоде», — объяснил собеседник агентства, отвечая на вопрос о новых ограничениях Вашингтона.

Прежде сообщалось о принятии Евросоюзом 14-го пакета санкций. О том, кто из физических и юридических лиц дополнил список и какие сферы затронули ограничения читайте в материале «Радио 1».

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#санкции
#россия
#сша
#евросоюз
#экономика
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Миллер рассказал, когда Россия станет крупнейшим поставщиком газа в Китай
Миллер: после 2027 года Россия станет крупнейшим поставщиком газа в Китай
28 июня 2024, 18:40

Фото: iStock/NiseriN

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что с выходом «Силы Сибири» и «дальневосточного» маршрута на полную мощность РФ станет крупнейшим поставщиком природного газа в Китай. Слова Миллера публикует Telegram-канал холдинга.
Уточняется, что ежегодная мощность «дальневосточного» направления оценивается в десять миллиардов кубометров газа. Оно будет пролегать по трансграничному участку газопровода через реку Уссури в районе городов Дальнереченск и Хулинь.

По словам Миллера, в следующем году ожидается, что объемы экспорта по данному маршруту достигнут проектного «потолка» в тридцать восемь миллиардов кубометров.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ ориентируется на мировые тенденции, а не на политические конъюнктуры. По словам Путина, на Востоке формируются новые центры экономического роста, где основной потребитель покупает газ, нефть и уголь.

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#рф
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ФССП изъяла у Ходорковского* 117 объектов имущества
INTERFAX.RU: у Ходорковского изъяли имущество, счета и уставной капитал
28 июня 2024, 16:42

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

ФССП взыскала 117 объектов имущества, порядка $3 млн, 7 млн рублей, а также уставной капитал юрлица, принадлежащих экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому* и бывшему руководителю МЕНАТЕПа Платону Лебедеву в счет погашения их долгов по приговору суда. Об этом сообщает INTERFAX.RU.
Из указанного имущества 35 объектов является недвижимым и 85 движимым, 100% капитала его компании, а также имущественные права должников на общую сумму 947,5 млн рублей.

Общая сумма задолженности Ходорковского* и Лебедева по солидарной ответственности составляет 17,3 млрд рублей в пользу РФ. Ранее в отношении бизнесменов возбудила иск ФНС по делу о мошенничестве и неуплате налогов.

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В подмосковных МФЦ появятся услуги Сбера для бизнеса
28 июня 2024, 15:36

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Соглашение о сотрудничестве подписали МФЦ Московской области и «Среднерусский банк» Сбера, теперь в подмосковных офисах «Мои документы» предприниматели смогут открыть банковский счёт и подать заявку на эквайринг — подключение безналичной оплаты товаров и услуг, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«В офисах МФЦ Московской области мы оказываем ряд услуг для бизнеса. Сотрудничество с одним из крупнейших банков России помогает нам развивать это направление и оказывать услуги комплексно. Например, в наших офисах можно не просто зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, но также открыть счет и подать заявку на торговый эквайринг. И все это можно сделать за одно посещение», — отметила директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.
Помимо расширения перечня услуг МФЦ, стороны также договорились обмениваться опытом работы с заявителями и развивать клиентоцентричный подход.

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#подмосковье
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Польша может арестовать платежи в адрес Газпрома
Reuters: в Польше счета Газпрома находятся под угрозой ареста
28 июня 2024, 10:38

Фото: IStock/MikeMareen

Крупнейшая польская энергетическая компания Orlen предупредила три газовые компании из Венгрии, Словакии и Австрии, импортирующие российский газ, что их платежи «Газпрому» могут попасть под арест, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
По информации издательства, Orlen пошла на такие меры с целью компенсировать убытки, которые Польша понесла в связи с прекращением поставок российского газа в страну в 2022 году.

Крупнейшим импортером российского газа из перечисленных стран является Венгрия. Польша направила иск в отношении ее энергетической компании MVM CEEnergy на $350 млн для обеспечения «долга» Газпрома.

В MVM CEEnergy заявили, что арест платежей ее компании поставит под угрозу энергоснабжение Венгрии.

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