Мигранты, цены за ЖКХ, пенсии и когда поднимут зарплаты: главное из заявлений Путина

Президент России Владимир Путин выступил на большой пресс-конференции и прямой линии, в ходе которых ответил на ряд вопросов жителей страны и журналистов. Глава государства оценил экономическую ситуацию в стране и рассказал о том, какие меры будут предприняты для восстановления регионов, присоединенных к России. Редакция «Радио 1» расскажет, что президент сказал о повышении цен на автомобили, кого обвинил в росте цен на куриные яйца, и как оценил уровень безработицы в стране.