Мигранты, цены за ЖКХ, пенсии и когда поднимут зарплаты: главное из заявлений Путина

Фото: сайт Кремля
Глава государства Владимир Путин во время своего выступления на большой пресс-конференции и прямой линии ответил на ряд вопросов от жителей России и представителей СМИ. Редакция «Радио 1» расскажет, что президент сказал о возможном запрете абортов, надбавке к зарплатам, повышении МРОТ и о том, кто не будет платить комиссию за оплату услуг ЖКХ.
Путин высказался о возможном запрете абортов в РФ
Президент России Владимир Путин прокомментировал информацию о возможном запрете абортов в стране и заявил, что с этой темой нужно быть особенно аккуратными.
«С запретами абортов нужно действовать аккуратно, антиалкогольная компания в свое время привела к употреблению суррогата, нужно иметь это в виду и при абортах», – пояснил глава государства.Он также добавил, что государство должно быть заинтересовано в том, чтобы женщины рожали детей, однако их права и свободы должны быть соблюдены. По мнению президента, решение проблемы кроется в двух областях: традиционных ценностях и повышении благосостояния российских семей.
«Что у него с яйцами»: Путин о разговоре с министром, МРОТ, безработице и ценах на авто
Кроме того, он заявил, что необходимо обратить внимание на женские консультации, приводить в порядок родильные отделения региональных больниц.
Путин выступил за продление программы семейной ипотеки
Глава государства выступил за продление программы семейной ипотеки и заявил, что правительство уже думает над этим вопросом, однако исходить нужно из бюджета страны. Владимир Путин указал на то, что этому вопросу стоит уделить особое внимание.
Кроме того, президент России предложил распространить действие льготной ипотеки в присоединенных к России регионах на вторичное жилье.
В настоящее время в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях действует льготная ипотека под 2% годовых, однако распространяется она только на новое жилье.
Путин рассказал о северных надбавках к зарплате
Владимир Путин сообщил об обсуждении вопроса, связанного с «северными надбавками». По его словам, возможность начисления выплат к заработной плате тех, кто родился на Дальнем Востоке, обсуждается в правительстве.
Путин рассказал, будет ли комиссия по оплате услуг ЖКХ
Российский лидер рассказал, что со следующего года комиссия при оплате ЖКХ начисляться не будет, однако это касается только пенсионеров. В ходе пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, к президенту обратился пенсионер из Новосибирска, который выразил недовольство тем, что рост цен на услуги ЖКХ в регионах съест индексацию пенсии. Глава государства заверил, что этот вопрос будет рассмотрен, и добавил, что пенсионеры не будут платить комиссию при оплате коммунальных услуг.
Путин пообещал развить первичное звено здравоохранения
В президентскую программу войдет развитие первичного звена здравоохранения, сообщил глава государства. По словам президента, власти видят ситуацию, складывающуюся в этой сфере, особенно в сельской местности и отдаленных регионах России, поэтому программа будет продолжена.
Путин пообещал решить вопрос с нехваткой вакцины от кори
Владимир Путин заявил, что всплеск кори в России возник из-за трудовых мигрантов. По его словам, иностранные граждане прибыли из стран с низкой иммунизации, в том числе из Украины. Глава государства заверил, что в ближайшее время проблема нехватки вакцины от кори будет завершена.
Путин рассказал, что бы посоветовал себе прежнему и от чего бы предостерёг
Также российский лидер рассказал что используется для изготовления препаратов против эпидемии.
«Именно куриные яйца являются сырьем для производства препаратов. Нужно, чтобы их было в достаточном количестве и нужного для производства медицинских препаратов качества», – сообщил Путин.
Путин напомнил об увеличении МРОТ в 2024 году
МРОТ в России вырастет на 18,5 % с начала будущего года, напомнил президент страны. Он обратил внимание на то, что такое повышение происходит нечасто. Напомним, прежде Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда. С 1 января 2024 года он составит 19 242 рубля.
Читайте также:
Путин призвал «приводить в чувство» злоупотребляющие доверием МФО
Путин назвал главный залог успеха России
Путин неожиданно ответил на вопрос о выборе между сельдью под шубой и оливье
Анастасия Крестьянова