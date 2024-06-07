В Московской области стартовали обучающие семинары для трудовых мигрантов

В Подмосковье стартовали обучающие семинары для трудовых мигрантов по социальной адаптации и культурной интеграции в российское общество. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, организовавшего семинары. Первая встреча в Раменском и собрала более 50 участников.