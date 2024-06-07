В Московской области стартовали обучающие семинары для трудовых мигрантов

Фото: пресс-служба МИСК МО
В Подмосковье стартовали обучающие семинары для трудовых мигрантов по социальной адаптации и культурной интеграции в российское общество. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, организовавшего семинары. Первая встреча в Раменском и собрала более 50 участников.
«Мы уделяем особое внимание вопросу межнациональных отношений. В этом году провели четыре круглых стола по реализации государственной национальной и миграционной политики, шесть областных форумов «Школа добрососедства», где молодёжь знакомится с культурой и традициями разных вероисповеданий и может задать вопросы. Ещё один формат нашей работы – обучающие семинары с иностранцами. Эксперты делятся полезной информацией в области трудового законодательства, здравоохранения, образования и противодействия терроризму. Эти традиционные встречи мы проводим с 2018 года», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.Она добавила, что до конца июня будет проведено ещё пять подобных мероприятий в Серпухове, Подольске, Волоколамске, Дзержинском и Клину. А всего до конца года для трудовых мигрантов в Подмосковье организуют 15 обучающих семинаров.
На семинаре в Раменском гостям встречи рассказали о нюансах заключения трудовых договоров, о тестировании на знание русского языка, изменениях в миграционном законодательстве. Участники также узнали об ответственности работодателей при найме трудовых мигрантов, о важности оформления полиса добровольного медицинского страхования. Помимо этого, перед присутствующим выступил эксперт по противодействию идеологии экстремизма.
Особое внимание на встрече уделили вопросам соблюдения культурных норм и построения гармоничных межнациональных отношений. Гости активно включались в дискуссию и задавали вопросы.
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Лора Луганская