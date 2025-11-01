В России заметно подешевела стоимость бензина на бирже

01 ноября 2025, 17:16

Фото: iStock/simpson33

В конце октября на Петербургской бирже наблюдалось значительное снижение цен на основные виды автомобильного бензина. За неделю стоимость АИ-92 и АИ-95 упала на 7,64% и 6,32% соответственно, несмотря на кратковременное подорожание 30 октября и 1 ноября.