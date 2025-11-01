В России заметно подешевела стоимость бензина на бирже
В конце октября на Петербургской бирже наблюдалось значительное снижение цен на основные виды автомобильного бензина. За неделю стоимость АИ-92 и АИ-95 упала на 7,64% и 6,32% соответственно, несмотря на кратковременное подорожание 30 октября и 1 ноября.
Как сообщает «Лента.ру», по состоянию на 16:45 мск, тонна АИ-92 по территориальному индексу Европейской части России стоила 65 232 рубля, а АИ-95 — 72 960 рублей. Летнее дизельное топливо подорожало на 0,23% до 58 633 рублей за тонну, тогда как межсезонное и зимнее дизтопливо немного подешевели — до 58 231 и 76 014 рублей соответственно.
Эксперты отмечают, что говорить о полном преодолении топливного кризиса пока рано: последствия атак украинских беспилотников на крупные НПЗ продолжают оказывать давление на внутренний рынок. Российские власти связывают резкое падение цен с сезонным снижением спроса после летнего пика. Для стабилизации предложения правительство продлило запрет на экспорт бензина (кроме межгосударственных контрактов) до конца года.
